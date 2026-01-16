BBVA Asset Management destina un millón de euros a proyectos solidarios y de reforestación

BBVA Asset Management ha lanzado la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro, una iniciativa que repartirá un millón de euros entre 25 proyectos solidarios en España, con el objetivo de generar un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente. Desde su creación, esta convocatoria ha destinado más de seis millones de euros a proyectos de carácter social y medioambiental, beneficiando a miles de personas en todo el territorio nacional.

En esta edición, las donaciones se distribuirán entre proyectos de cinco grandes áreas: Medioambiente, Inclusión Social, Educación, Dependencia, Mayores y Salud, y Creación de Empleo para Colectivos Vulnerables, con especial atención a la protección del entorno y al bienestar de las comunidades.

Como novedad, la convocatoria priorizará proyectos vinculados a la reforestación, la restauración de ecosistemas y la prevención de incendios forestales, una de las mayores amenazas ambientales en España. Los incendios de 2025 arrasaron miles de hectáreas y afectaron gravemente a la biodiversidad y a la vida de numerosas comunidades rurales, por lo que esta edición pone el foco en la recuperación y gestión sostenible del territorio.

La distribución de las ayudas será la siguiente: cinco grandes premios de 72.000 euros para cada una de las temáticas sociales y medioambientales, y 20 premios de 32.000 euros, de los cuales 16 se destinarán a proyectos sociales locales y cuatro a iniciativas medioambientales de ámbito nacional.

La convocatoria está abierta a todas las entidades que cumplan los requisitos establecidos en las bases legales, y las candidaturas podrán presentarse del 16 de enero al 16 de febrero de 2026 a través del formulario habilitado por BBVA Asset Management. Los proyectos seleccionados se publicarán el 12 de junio de 2026 y las donaciones se harán efectivas antes del 31 de julio de 2026.

El programa se financia con parte de la comisión de gestión del fondo BBVA Futuro Conservador, FI, un instrumento de inversión que permite combinar la inversión financiera con la generación de impacto social y medioambiental.

Con esta iniciativa, BBVA Asset Management reafirma su compromiso con la sociedad y el medioambiente, apoyando proyectos que mejoran la vida de las personas y protegen el planeta, al tiempo que impulsa la reforestación y la recuperación de los ecosistemas más afectados.