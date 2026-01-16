Galicia lanza 180 millones en ayudas para impulsar sus empresas

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Economía e Industria, ha activado este viernes un paquete histórico de ayudas por 180 millones de euros destinado a empresas gallegas. La titular del departamento, María Jesús Lorenzana, visitó la conserveira Orbe, en Ponte Caldelas, para explicar los detalles de 13 de las principales líneas del Igape, diseñadas para reforzar la innovación, la competitividad industrial y la internacionalización del tejido empresarial. En sus declaraciones, subrayó que “publicar las ayudas a comienzos de año permite al empresariado planificar sus inversiones y proyectos con seguridad, anticipándose a los retos de 2026”.

Entre las primeras líneas que abrirán este sábado el plazo de presentación de solicitudes se incluyen el programa Industria Innova (30 millones de euros), destinado a apoyar proyectos de investigación industrial en empresas gallegas, la línea IA 360 (10 millones de euros), pensada para fomentar el uso de la inteligencia artificial en procesos productivos y en el desarrollo de nuevos productos o servicios, y el programa Igape Innova (4 millones de euros), que incentiva la innovación en pymes.

Lorenzana conversa con una de las trabajadoras durante la visita / cedida

La línea de préstamos directos, con 62 millones de euros, será la de mayor presupuesto y abrirá el 26 de enero, mientras que la orden de atracción de empresas, con 33,5 millones, comenzará el 28 de enero, ofreciendo apoyo a proyectos de expansión y consolidación industrial. Además, se mantienen otras líneas consolidadas como las ayudas a startups (1,5 millones de euros), el programa Tícket Innova (1 millón) y los programas de internacionalización, entre los que destacan Galicia Exporta Organismos Intermedios (1,7 millones), Programa Foexga (2,3 millones) y Galicia Exporta Empresas (9 millones).

Impulso estratégico

Con este paquete, la Consellería de Economía e Industria busca reforzar la capacidad de las empresas gallegas, fomentando la innovación, la competitividad industrial y la expansión internacional como pilares del crecimiento económico de Galicia, garantizando que las compañías cuenten con recursos y planificación para afrontar los desafíos de 2026. Este paquete se considera uno de los mayores apoyos anticipados a empresas lanzados por la Xunta, combinando financiación, programas de innovación y herramientas de internacionalización que facilitan la consolidación y expansión de las empresas gallegas en el mercado global.