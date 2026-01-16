La patronal eólica augura un 2026 "demoledor" para Galicia ante el frenazo industrial y energético

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) lanza la voz de alarma: después de años de crecimiento irregular y de obstáculos judiciales, el sector eólico de Galicia entra en 2026 con un escenario “demoledor” en el horizonte. La reducción de nueva potencia instalada, el auge de recursos legales que paralizan decisiones administrativas y un descenso continuado de la generación de energía convierten a la región en una de las más afectadas por la inseguridad jurídica y la lenta transición hacia las renovables, justo cuando Europa y el mundo aceleran sus inversiones en plena guerra mundial de la energía.

La patronal eólica de Galicia advierte que el año que arranca se perfila como un periodo demoledor para la región. La combinación de "parálisis judicial, fuga de inversiones y pérdida de talento" amenaza con agravar la crisis económica y social que ya afecta a la comunidad. El consumo eléctrico en Galicia sigue en descenso, mientras que en España la tendencia general ha empezado a recuperarse. Datos recientes muestran que la generación gallega de energía ha disminuido con respecto a ejercicios anteriores, lastrada especialmente por la evolución del parque eólico, cuya producción y operatividad se han visto afectadas por la morosidad en la instalación o actualización de tecnología en muchos proyectos.

Paralización judicial y riesgo de fuga de talento

Un centenar de proyectos eólicos, sumando varios miles de megavatios de potencia, permanece paralizado por decisiones judiciales del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que han suspendido cautelarmente autorizaciones administrativas a la espera de criterios europeos y de interpretación de la normativa. Esta situación de inseguridad jurídica ha sido objeto de atención internacional, ya que la justicia europea ha tenido que intervenir para aclarar procedimientos ambientales y de participación pública sobre estos proyectos.

La paralización de estos proyectos pone en riesgo inversiones privadas por miles de millones de euros y la creación de miles de empleos, además de motivar la emigración de profesionales cualificados y tensionar la viabilidad de empresas vinculadas a la cadena de valor eólica en la región.

“Si no se desbloquean los proyectos y se asegura un marco normativo estable, Galicia perderá terreno frente a otras regiones y países que avanzan a gran velocidad en renovables y tecnología industrial”, advierte la patronal. La caída de la capacidad instalada local amenaza no solo la competitividad industrial, sino también la seguridad ambiental y la salud pública, debido a la dependencia energética exterior y al encarecimiento de la luz.

Competencia internacional y oportunidad perdida

A nivel internacional, potencias como Alemania, China o Estados Unidos destinan ingentes cantidades de capital a proyectos energéticos y tecnológicos estratégicos. Mientras tanto, Galicia desperdicia parte de su potencial eólico y pierde la oportunidad de atraer inversiones y talento.

“Las perspectivas para 2026 son demoledoras”, concluye la Asociación Eólica de Galicia, subrayando la urgencia de decisiones políticas y judiciales que permitan recuperar la senda del crecimiento industrial y energético.