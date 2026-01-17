El sector agroalimentario acoge el pacto con Mercosur entre protestas y nuevos planes de negocio

El sector agroalimentario acoge el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur entre las protestas masivas de los agricultores y la perspectiva de nuevos planes de negocio para las industrias o bodegas exportadoras que ven oportunidades en el bloque latinoamericano.

Las movilizaciones de los agricultores y de los ganaderos destacan entre las reacciones al acuerdo que se firmará este sábado en Asunción, pero en la agroalimentación española hay empresas que ya están contando en sus planificaciones con la nueva situación con el bloque suramericano.

Las concesiones

El acuerdo incluye concesiones a Mercosur en el vacuno, en las aves de corral, en el etanol y en el arroz; en cuanto a los productos que exporta España, supone un mejor acceso para sus vinos, bebidas, el aceite de oliva, el chocolate o los lácteos; la liberalización se producirá en plazos.

Las organizaciones agrarias españolas han amplificado las movilizaciones contra el acuerdo, entre ellas la participación en la protesta de los agricultores de la UE del próximo martes en Estrasburgo (Francia) para pedir que la Eurocámara lo frente; en España las tractoradas se extenderán de aquí a final de mes.

El sector primario critica la falta de reciprocidad del acuerdo, teme la competencia desleal y argumenta que es una prueba de los perjuicios de las políticas de la UE para el campo.

Hoguera de manifestantes de la tractorada que rodea la Muralla de Lugo. / Carlos Castro / Europa Press

Calendario de oportunidades

La patronal de la industria de la alimentación y bebidas FIAB ha plasmado las posibilidades del acuerdo en un cronograma con oportunidades a corto, medio y largo plazo y entre las más tempranas menciona las que habría para bienes como cafés, whisky a granel o aditivos para piensos.

Pero FIAB concluye que las bebidas son el sector con la apertura "más clara y acelerada": los licores de inmediato y los vinos y cervezas en diez años, sin exclusiones.

Un ejemplo de las empresas que estos días valoran el acuerdo está entre los productores de vinos y espumosos, como Vallformosa (Barcelona), bodega amparada bajo la Denominación de Origen Cava y que vende a más de 50 países, entre ellos Argentina y Brasil.

La directora general de Vallformosa, Marta Vidal, ha celebrado el acuerdo, en declaraciones a EFE, porque "facilitará la exportación" y ha explicado que a nivel táctico influirá en las prioridades de la bodega para la que Mercosur será más relevante gracias al "freno arancelario".

De momento, la bodega -que trabaja con 400 viticultores- ha decidido incrementar sus viajes hacia los países del Mercosur para ampliar su presencia allí y hay "conversaciones fluidas", pero aún preliminares hasta que al pacto se aplique.

Por su parte, la directora adjunta de la bodega familiar Art Laietà d'Alta Alella, Mireia Pujol-Busquets, señala a Efeagro que Mercosur puede ayudar a la diversificación de sus exportaciones, que actualmente llegan a 38 países.

Esta empresa familiar, dedicada a la agricultura ecológica, empezó a vender en Argentina en 2025 y ha tenido conversaciones con importadores de Brasil, pero el problema era el arancel y los precios; sin embargo, Pujol-Busquets cree que aunque todas las ventas serán bienvenidas, Mercosur no se va a convertir en su principal destino.

Tractorada que rodea la Muralla de Lugo. / EP

Mercosur para la industria pesquera

El secretario general de la patronal de conservas y transformados de pescado Anfaco-Cytma, Roberto Alonso, destaca a Efeagro que el acuerdo es "relevante" para el abastecimiento de materias primas para esta industria.

"Aporta visibilidad sobre las condiciones de acceso al mercado y permite a las empresas anticipar decisiones en aprovisionamiento, inversiones y posicionamiento comercial", señala, en alusión a especies "clave" para el suministro español como gambón, merluza, pota y anchoíta.

En cuanto a las exportaciones, detalla que a largo plazo se podría abrir mercado para especies que captura la flota española como la tintorera o el pez espada, pero considera que el acuerdo no ha sido recíproco, porque la liberalización se ha limitado para productos como los del mejillón o los del atún.

En cualquier caso, ha valorado sus ventajas jurídicas y comerciales como las de un pacto de "largo recorrido".