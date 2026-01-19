Feuga y la ingeniería gallega Merasys abren la puerta de Oriente Medio a la innovación gallega

Galicia refuerza su proyección internacional en innovación a través de una alianza estratégica que busca abrir nuevas oportunidades para las empresas en Oriente Medio, un mercado en plena expansión y con una creciente demanda de soluciones tecnológicas avanzadas.

Feuga, la Fundación Empresa–Universidad Gallega, y la ingeniería gallega Merasys han firmado un acuerdo de colaboración para la gestión integral de proyectos de cooperación tecnológica internacional en países de Oriente Medio. El convenio se enmarca en programas impulsados por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) y tiene como objetivo facilitar la entrada de las empresas gallegas en nuevos mercados a través de iniciativas de I+D+i, transferencia de tecnología e innovación aplicada.

El acuerdo se centra, de forma específica, en la región del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), que incluye Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Bahréin, Kuwait y Omán. Se trata de países donde existe un notable interés por proyectos vinculados a la agroalimentación, la agrotecnología, el ciclo integral del agua y la acuicultura sostenible, ámbitos en los que Galicia cuenta con capacidades tecnológicas, conocimiento científico y un tejido empresarial innovador.

Creciente demanda tecnológica

Merasys dispone de implantación en Oriente Medio desde hace casi tres años y cuenta con oficina en Abu Dabi, uno de los principales polos industriales y tecnológicos de Emiratos Árabes Unidos. En este periodo, la compañía ha identificado y respondido a las necesidades tecnológicas de agentes públicos y privados de la región, lo que le ha permitido afianzar relaciones en sectores estratégicos.

Solo en el último año ha detectado un fuerte incremento de la demanda de soluciones tecnológicas y un creciente interés de empresas gallegas por explorar mercados internacionales, un contexto que ha llevado a triplicar el volumen de proyectos en ejecución y a prever un crecimiento sostenido en esta línea en los próximos cinco años.

La ingeniería viguesa ha participado en proyectos de I+D+i en ámbitos como el diseño e implantación de sistemas avanzados de acuicultura sostenible, soluciones de monitorización inteligente de ganado y plataformas de supervisión en tiempo real para la producción agroalimentaria. También ha desarrollado aplicaciones basadas en inteligencia artificial, análisis avanzado de datos y modelos predictivos orientados a la optimización de procesos productivos, la mejora de la trazabilidad, el mantenimiento predictivo y la eficiencia energética.

De forma complementaria, ha trabajado en proyectos de valorización tecnológica de residuos orgánicos e industriales, enfocados a su transformación en nuevas fuentes de energía y subproductos de alto valor añadido, así como en el diseño e implementación de sistemas avanzados de tratamiento, purificación y reutilización del agua, integrando tecnologías de monitorización en línea, control automático de procesos y optimización del consumo hídrico.

En virtud del acuerdo, Merasys se encargará de la búsqueda de socios en la región GCC, de la intermediación comercial y técnica entre las entidades gallegas y los potenciales socios internacionales, del apoyo físico y operativo en destino y de la planificación y coordinación técnica y administrativa de los proyectos, así como de la supervisión de hitos y resultados.

Por su parte, Feuga asumirá la elaboración documental de propuestas, memorias técnicas y económicas, la tramitación de solicitudes de financiación ante el CDTI, el asesoramiento y acompañamiento a las empresas gallegas y grupos de investigación durante todo el proceso y el apoyo en la justificación técnico-económica de las ayudas concedidas.

Se incorpora al patronato de Feuga

El acuerdo incluye además la incorporación de Merasys al patronato de Feuga, que pasa a contar con 47 miembros. Con ello, la compañía accederá a los servicios de la Fundación en formación para profesionales, preparación de proyectos con financiación pública y privada, programas nacionales y europeos y servicios de Tech Transfer y transferencia de conocimiento.

El director de Feuga, Javier Pereiro, subrayó que esta alianza se enmarca en la estrategia de la Fundación de acompañar a empresas y grupos de investigación “desde la conceptualización de la idea hasta el desarrollo final del proyecto”, identificando las convocatorias nacionales e internacionales más adecuadas y construyendo propuestas “sólidas, coherentes y competitivas”. En este caso concreto, añadió, el objetivo es “facilitar el acceso de las empresas gallegas a los mercados de Oriente Medio a través del programa de Cooperación Tecnológica Internacional del CDTI”.

Por su parte, la CEO de Merasys, Lorena Rosende, calificó el convenio como “una alianza estratégica de gran relevancia”, al permitir reforzar la estructuración y el desarrollo de proyectos de I+D+i con el respaldo de una entidad de referencia como Feuga. A su juicio, la combinación del conocimiento local de Merasys en Oriente Medio con la experiencia de Feuga en innovación, transferencia tecnológica y gestión de proyectos permitirá impulsar iniciativas con “alto impacto tecnológico, económico y empresarial”.

Con este acuerdo, Feuga y Merasys sientan las bases para una cooperación estable orientada a posicionar a Galicia como socio tecnológico de referencia en una de las regiones con mayor dinamismo inversor y mayor demanda de innovación aplicada a escala internacional.