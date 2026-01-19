Legalpin advierte: la inteligencia artificial puede generar errores graves en resoluciones judiciales

La empresa gallega Legalpin advierte sobre los riesgos que la inteligencia artificial (IA) empieza a generar en el ámbito jurídico, tras la denuncia de un abogado ante el CGPJ por una resolución que, presuntamente, se habría apoyado en jurisprudencia inexistente generada por IA. Este caso evidencia cómo la automatización y la generación de texto pueden introducir errores que, aunque parezcan correctos, carecen de validez jurídica, comprometiendo la confianza en el sistema.

Los expertos alertan: cuando una resolución cita jurisprudencia inexistente, el daño no solo afecta a la parte implicada, sino que erosiona la credibilidad de todo el procedimiento.

Mensajería certificada y prueba legal

Legalpin subraya que en este contexto la validez y la trazabilidad de la comunicación son esenciales. Su tecnología permite enviar correos electrónicos y SMS cifrados y certificados sin que el receptor tenga que interactuar, generando evidencia legal sólida y cumpliendo la normativa de protección de datos. Cada comunicación relevante queda constancia verificable, clave cuando documentos generados por IA podrían no ser fiables.

La prueba, clave frente a la IA

El caso muestra que la seguridad jurídica ya no depende únicamente del texto, sino de la capacidad de acreditar, verificar y conservar la prueba de manera íntegra. Esta trazabilidad es crítica para empresas, despachos y organizaciones en entornos legales y tecnológicos, donde decisiones, contratos o notificaciones automatizadas deben ser defendibles ante auditorías o procedimientos judiciales. Garantizar que cada comunicación quede registrada y certificada se convierte en un elemento estratégico para minimizar riesgos y reforzar la confianza en el sistema legal.