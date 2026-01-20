Los maquinistas del AVE Madrid-Barcelona deciden unilateralmente reducir la velocidad a 230 km/h hasta Calatayud por el deterioro de las vías

Tras el trágico accidente ocurrido en Adamuz, Córdoba, en el que la colisión de un tren Alvia y otro Iryo por el descarrilamiento del segundo ha provocado hasta ahora 41 fallecidos y más de un centenar de heridos, el colectivo de maquinistas de alta velocidad ha resuelto ser más cauteloso que nunca en el tramo con mayor volumen de viajeros, el que circula entre Madrid y Barcelona.

Tal y como adelantó 'El Economista', el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que aglutina a la mayor parte de maquinistas ferroviarios, ha acordado reducir la velocidad máxima de circulación de 300 a 230 km/h en los trenes entre Madrid y Barcelona. Esta resolución, tomada de forma unilateral por los trabajadores, afectará al tramo entre Madrid y los alrededores de Calatayud, que comprende unos 200 kilómetros.

Una carta que advertía del deterioro

El pasado 8 de agosto, el sindicato envió una carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), transmitiendo su preocupación por el estado general de las vías, especialmente el de las líneas 010 (Madrid Puerta de Atocha-Sevilla Santa Justa), 030 (Málaga AV-Málaga María Zambrano), 040 (Madrid Chamartín Clara Campoamor-Valencia Joaquim Sorolla) y 050 (Límite Adif LFP SA-Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes).

"Los maquinistas que desempeñan su trabajo a diario por ellas se están encontrando cantidad de baches, garrotas, descompensación en la catenaria, etc", reza la misiva. Los maquinistas, además, sostenían que a causa del estado de las líneas, se estaba produciendo "una degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías". Como consecuencia, Semaf solicitó una reducción de la velocidad máxima en las mismas, fijándose en 250 km/h.

El 11 de noviembre llegó la respuesta del Gobierno, por escrito, tras una pregunta formulada por el PP en el Senado. "La renovación de la línea Madrid-Sevilla se está desarrollando de manera compatible con la explotación del tráfico ferroviario, y durante el desarrollo de las actuaciones se han realizado ajustes en el cuadro de velocidades máximas en los diferentes tramos y establecido limitaciones temporales de velocidad para garantizar en todo momento la seguridad en las circulaciones ferroviarias", replicó el Ejecutivo.

Fuentes del sindicato confirman a EL PERIÓDICO que los maquinistas, al identificar dicho tramo en el que se producen amplias vibraciones en la locomotora, ya reducían la velocidad al circular de forma unilateral. Debido a que los maquinistas se comunican entre sí a través de mensajes, y al conocer la existencia de estos tramos deteriorados, tomaban la decisión de frenar antes incluso de que el tren comenzase a vibrar.

Una debilidad convertida en ventaja

Semaf considera que el anuncio realizado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la remodelación de la vía entre Madrid y Barcelona para llegar a alcanzar una velocidad de 350 km/h supone "recoger el guante de nuestra carta". "En lugar de decir que la vía está muy mal y que hay que remodelarla, como son políticos, hacen un anuncio diciendo que harán una inversión para que vayan a 350 por hora. Has aprovechado una debilidad para convertirla en una ventaja", reflexionan los representantes del sindicato.

En cuanto a las posibles consecuencias a las que se pueden enfrentar los maquinistas por reducir la velocidad de forma unilateral, Semaf recuerda que puede esta práctica está amparada por la normativa, pero debe justificarse adecuadamente. "Si te intentan abrir un expediente, tú puedes decir que has bajado la velocidad porque entre tal punto y tal punto hay unas vibraciones que hacen que el tren se mueva mucho, y no puedes conducir en condiciones de seguridad", apuntan.

En este caso, cuando el maquinista informa al puente de mando acerca de las limitaciones de la vía, este puede reducir la velocidad. Puede ocurrir en situaciones puntuales, aunque los frenazos en el tramo del AVE entre Madrid y Barcelona se están convirtiendo en una práctica general y habitual en el tramo de hasta Calatayud, por lo que habrá que aguardar a la respuesta de Adif para determinar si constituye una infracción.

Este periódico ha tratado de contactar con el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF) para recabar su posición sobre los hechos, pero han declinado hacer comentarios hasta que finalice la investigación del accidente de Adamuz.