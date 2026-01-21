Abanca lanza una unidad especializada para financiar al sector turístico
La nueva división, presentada en Fitur 2026, ofrecerá soluciones a medida a hoteles, agencias, restauración y operadores en los principales destinos del país
En plena expansión del turismo como uno de los motores de la economía española, Abanca ha puesto en marcha una nueva unidad especializada para atender las necesidades financieras de las empresas del sector turístico, con una oferta integral de financiación, seguros, medios de pago y asesoramiento experto. La iniciativa, presentada este martes en Fitur 2026, refuerza la apuesta estratégica del banco por un sector clave para el crecimiento y el empleo.
La nueva división, denominada Abanca Turismo, nace con vocación de convertirse en la referencia financiera para toda la cadena de valor del turismo. Estará dirigida a agencias de viajes, cadenas hoteleras, grandes alojamientos, operadores turísticos, empresas de transporte, restauración, hostelería y actividades vinculadas al ocio turístico.
Según explicó la entidad, la unidad contará con un equipo de profesionales especializados y un catálogo de productos adaptados a las particularidades del sector, apoyado en las capacidades tecnológicas del banco y en un uso creciente de la inteligencia artificial para facilitar la operativa a distancia.
La oferta incluye distintas modalidades de financiación a largo plazo y circulante, garantías, medios de pago, seguros y otros servicios financieros diseñados específicamente para empresas turísticas.
“La propuesta se basa en el concepto de ‘todo incluido’, tan propio del sector. Creemos que las empresas del turismo también merecen ese ‘todo incluido’ para resolver sus necesidades de forma integral, más eficiente y cómoda”, subrayó Carmen Peral, directora de Abanca Turismo.
Por su parte, Víctor Casal, director ejecutivo de Banca Corporativa, Empresas y Pymes, destacó que el objetivo es “ser un socio estratégico para estos clientes, con soluciones flexibles, productos a medida y asesoramiento experto”.
Implantación en los grandes destinos turísticos
La creación de Abanca Turismo se enmarca en la estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico del banco y reforzará su presencia en las zonas donde el turismo tiene mayor peso económico. La actividad se concentrará especialmente en el arco mediterráneo, Madrid y los archipiélagos balear y canario, donde se habilitarán oficinas especializadas dentro de la red comercial de la entidad.
En los próximos meses, Abanca desplegará nuevas acciones comerciales para estrechar su relación con las empresas del sector y consolidar su posicionamiento en uno de los ámbitos más dinámicos y estratégicos de la economía española.
