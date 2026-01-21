El ADN gallego del primer gran hotel de lujo de la historia de Europa
El grupo Hotusa, del lucense Amancio López, compra en el corazón de Viena el Gran Hotel Wien, emblema del imperio Austro-Húngaro desde 1870
Eurostars Hotel Company, cadena hotelera de Grupo Hotusa, acaba de adquirir el emblemático Grand Hotel Wien 5 estrellas, un icónico inmueble situado en el corazón de Viena que impresiona por su arquitectura, pero sobre todo por toda la historia que guarda entre sus paredes.
La operación supone un salto para el Grupo Hotusa, propiedad del gallego Amancio López Seijas y presente en Santiago con varios negocios y la concesión del Palacio de Congresos . "La incorporación de este icónico edificio, que fue el primer gran hotel de lujo de Europa y el más antiguo del Imperio Austro-Húngaro, ejemplifica la línea de nuestra estrategia de expansión y la ambición de una compañía que pronto cumplirá medio siglo", argumentó el empresario de Chantada.
La compañía tomará posesión del hotel, incorporado en régimen de propiedad, este jueves, iniciando así una nueva etapa para este establecimiento legendario, situado junto a la Ópera Estatal de Viena y profundamente ligado a la historia social, cultural y arquitectónica de la ciudad.
Más de 150 años
Inaugurado en 1870 y diseñado por el arquitecto Carl Tietz, el Grand Hotel Wien marcó un antes y un después en la hotelería europea por su concepción moderna y su carácter monumental. Desde sus orígenes fue punto de encuentro de la aristocracia y de la vida cultural vienesa, acogiendo a personalidades como Johann Strauss II, el compositor que popularizó el vals y que que celebró allí su 50 aniversario artístico.
A lo largo de su historia, el edificio ha vivido distintas etapas que reflejan los grandes acontecimientos del siglo XX, desde su uso institucional tras la Segunda Guerra Mundial hasta su profunda rehabilitación y reapertura como gran hotel de lujo en la década de los noventa, siempre preservando su identidad arquitectónica y su carácter majestuoso.
El hotel cuenta actualmente con 205 habitaciones, amplios salones para eventos y espacios singulares que lo convierten en una de las grandes referencias del patrimonio hotelero europeo.
Desde Grupo Hotusa se destaca el enorme valor simbólico y patrimonial del Grand Hotel Wien, llamado a convertirse en uno de los grandes estandartes de la colección de hoteles icónicos de Eurostars Hotel Company y en un nuevo referente del lujo clásico europeo en el corazón de Viena.
130 países y 6.000 empleados
El Grupo Hotusa es un conglomerado del ámbito turístico que suma ya cerca de 50 años de historia. El grupo desarrolla su actividad en más de 130 países, cuenta con una plantilla de más de 6.000 trabajadores y, en 2024, alcanzó una facturación superior a los 1.500 millones de euros.
Eurostars Hotel Company ya estaba presente en Viena con el Eurostars Embassy y el Exe Vienna, ambos hoteles 4 estrellas, pero ahora da un salto en el corazón de Europa que, además, incorporará ADN de Galicia a un pedazo de la historia del viejo continente.
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- Una ciudad gallega, finalista a mejor Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler
- Vecinos y oposición detectan fallos al humanizar Milladoiro y exigen multas por estacionar mal
- Santiago se blinda ante el desalojo del edificio okupa de la Algalia de Arriba
- Otra huelga de buses sin servicios mínimos: crónica del paro desde puntos clave de Santiago
- El precio de la plata en niveles récord pone a prueba la orfebrería tradicional compostelana
- En marcha 244 viviendas y una residencia en Salgueiriños: listas en el horizonte de 2030
- Fallece Maricarmen Mallo, viuda del músico y compositor Manuel Muñiz