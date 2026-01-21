El seguro agrario supera los 19.300 millones y encadena once años de récord

En un contexto marcado por el cambio climático, la creciente volatilidad meteorológica y la necesidad de proteger la rentabilidad de las explotaciones, la contratación de seguros agrarios volvió a crecer en 2025 y alcanzó nuevos máximos históricos. Según los datos de Agroseguro, el sistema cerró el ejercicio con un aumento del 1% en primas, hasta los 1.029 millones de euros, y con cerca de 380.000 pólizas suscritas, confirmando la consolidación del seguro como pilar básico de la gestión del riesgo agrario.

Más allá del número de pólizas, el avance es especialmente significativo en los indicadores productivos. La superficie asegurada alcanzó los 6,24 millones de hectáreas, un 5% más que el año anterior, mientras que la producción protegida se situó en 42 millones de toneladas, con un crecimiento del 3%.

El dato más destacado vuelve a ser el capital asegurado, que batió récord por undécimo año consecutivo tras crecer un 6% y alcanzar los 19.332 millones de euros en 2025. Una cifra que refleja tanto el aumento de la contratación como la mayor valoración económica de las producciones protegidas.

El crecimiento se apoya en la evolución positiva de algunas de las principales líneas del sistema. Destacan los herbáceos extensivos, con un incremento del 9%, la uva de vino y los cítricos, ambos con un 5% más, y el conjunto de los seguros pecuarios, que avanzan un 10%.

También ganan peso producciones con menor tradición aseguradora, como el olivar, los frutos secos, los cultivos tropicales y subtropicales, los forrajeros, el fresón y los frutos rojos, la uva de mesa o las explotaciones de planta viva. En paralelo, se mantiene la estabilidad en cultivos con alta implantación del seguro, como los frutales, el caqui o las hortalizas, que conservan elevados niveles de capital protegido.

Confianza del sector frente a los retos climáticos

Para el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, esta evolución confirma la madurez del sistema y la creciente concienciación del sector. “Mantener este crecimiento, incluso donde el aseguramiento es alto, demuestra que agricultores y ganaderos consideran el seguro agrario una herramienta imprescindible frente a los crecientes retos climáticos”, subrayó.

Machetti destacó además la confianza creciente en la gestión y el servicio de Agroseguro, en un escenario en el que los fenómenos extremos, las sequías y los episodios de pedrisco o heladas se han convertido en factores estructurales de riesgo para el campo.

Con estos datos, el seguro agrario refuerza su papel como elemento central de la política agraria, clave para garantizar la estabilidad de las rentas, la viabilidad de las explotaciones y la seguridad alimentaria, en uno de los entornos más inciertos de las últimas décadas.