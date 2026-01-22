Adif levanta el límite de velocidad en la línea Madrid-Barcelona, salvo en seis puntos a 230km/h

Adif ha levantado todas las limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos kilométricos, donde se circulará a 230km/h y, en el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantienen cuatro limitaciones a 160 km/h y cinco de 200 km/h en puntos kilométricos concretos.

Así lo han señalado este jueves fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria, que subrayan que los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones.

El miércoles por la mañana Adif anunció que limitaba de forma temporal a 160 km/h la velocidad para el tramo entre los puntos kilométricos 100 a 178 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza, después de que el maquinista de un tren hubiese denunciado el "supuesto" mal estado de varios puntos de la vía. Fuentes de Adif señalaron que el tramo entre Madrid y Calatayud (Zaragoza) en el que se había limitado la velocidad a 160 kilómetros por hora la víspera había sido revisado, tras lo cual dejaron cuatro puntos concretos con limitación de velocidad a 230 kilómetros por hora.

Además, este pasado miércoles, Adif limitó también temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad en un tramo 1,8 kilómetros de la línea ferroviaria entre Madrid y Valencia e informó de que en el resto de la misma la velocidad máxima serán la habitual. Entonces, la compañía pública ya avanzó que durante la noche se iban a comprobar dichos desperfectos para evaluar y ver si se podía retirar esta limitación temporal de velocidad.

Según apuntó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Adif recibió ayer al menos trece avisos de un solo maquinista sobre el estado de la vía en la línea Madrid-Barcelona, el mismo maquinista que la víspera había presentado 21 de los 25 avisos que recibió Adif.