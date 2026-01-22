Galicia abre en Madrid su primera Oficina Económica en el exterior

Madrid se convirtió este jueves en la primera ciudad fuera de Galicia en acoger una sede de la Oficina Económica de Galicia, un nuevo instrumento de apoyo a la iniciativa empresarial que refuerza la proyección exterior de la comunidad. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, inauguró en la capital esta oficina, llamada a convertirse en un punto de referencia tanto para las empresas gallegas que operan en Madrid como para la captación de nuevos proyectos e inversiones.

Durante el acto, celebrado en las dependencias de la Casa de Galicia y acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, el mandatario subrayó que esta apertura contribuirá a la expansión económica y comercial de la comunidad en un entorno estratégico. Madrid, recordó, concentra un importante número de compañías de origen gallego y reúne a algunos de los principales agentes económicos del país, lo que convierte a la ciudad en un enclave clave para reforzar la presencia empresarial de Galicia.

La Oficina Económica de Galicia nació en 2024 con el objetivo de simplificar y desburocratizar la atención a empresarios y emprendedores, concentrando en un único canal los recursos de distintas consellerías y organismos de la Xunta. A través de este servicio se ofrece orientación permanente y personalizada para facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos, su ampliación o su proceso de internacionalización, garantizando un acompañamiento continuado a lo largo de todo su desarrollo.

Con la apertura de la sede de Madrid, estos servicios se extienden ahora fuera de la comunidad autónoma, ampliando el radio de acción de una herramienta concebida para mejorar la relación entre la administración y el tecido empresarial. Además de prestar asesoramiento a las empresas gallegas radicadas en la capital, la oficina trabajará para dar visibilidad al potencial económico de Galicia y atraer nuevas iniciativas inversoras interesadas en implantarse en la comunidad.

Destino atractivo

En este contexto, Rueda puso en valor a Galicia como un destino atractivo para invertir, destacando su estabilidad política, la seguridad jurídica que ofrece la administración autonómica y la apuesta decidida por impulsar y acompañar a la iniciativa privada. El presidente de la Xunta recordó también la buena evolución económica de Galicia, con el desempleo en mínimos históricos y unas exportaciones que siguen batiendo récords, indicadores que, en su opinión, refuerzan la confianza de los inversores.

«La apertura de esta sede refuerza nuestra voluntad de estar cerca de las empresas y de facilitarles las cosas», señaló Rueda, quien defendió el papel de la Oficina Económica como un instrumento clave para seguir avanzando en competitividad, crecimiento y atracción de talento y capital. Con esta nueva implantación en Madrid, la Xunta da un paso más en su estrategia de proyección exterior y consolidación de Galicia como un territorio estable, dinámico y abierto a la inversión.