El uso de la inteligencia artificial se dispara en las empresas gallegas

El uso de la inteligencia artificial avanza con fuerza en el tejido empresarial gallego y ya alcanza al 15,7 % de las empresas de 10 o más empleados, tras crecer un 51,1 % en el último año, según datos de la Xunta, una evolución que confirma la aceleración de la transformación digital y su impacto directo en la productividad y la competitividad empresarial. En este contexto, DATAlife y el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) han reforzado su convenio de colaboración para ampliar los servicios de apoyo a la digitalización en los sectores vinculados a las ciencias de la vida, clave para la economía de Galicia.

La digitalización, el uso estratégico de los datos y la adopción de soluciones basadas en tecnologías avanzadas se consolidan como una palanca esencial para garantizar el crecimiento sostenible de las empresas. En Galicia, las pymes avanzan de forma decidida en este proceso, en línea con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan en el 21,1 % el porcentaje de empresas que ya emplean inteligencia artificial en el primer trimestre de 2025.

Servicios directos para ganar competitividad

El convenio entre DATAlife e IGAPE amplía la cobertura de los servicios de apoyo a la digitalización en las cadenas de valor relacionadas con las ciencias de la vida, con especial atención a las pymes de sectores estratégicos. A través de este acuerdo, las empresas pueden acceder a asesoramiento tecnológico personalizado, apoyo para la captación de financiación y acompañamiento en su llegada al mercado, facilitando la adopción de soluciones como la inteligencia artificial, los espacios de datos, el internet de las cosas o la computación cuántica.

Con más de seis años de experiencia, DATAlife trabaja de forma especializada en los ámbitos de agro-mar alimentación, biotecnología, forestal-madera y salud-cuidados, sectores que concentran más del 20 % del PIB gallego y destacan por su alto potencial de innovación y crecimiento. Solo en la última anualidad, y en el marco del convenio con el IGAPE, el Hub ha prestado atención directa a más de 200 entidades, combinando asesoramiento individualizado, vigilancia tecnológica y acciones de difusión orientadas a mejorar la competitividad empresarial.

Conexión europea y acceso a financiación

Uno de los ejes centrales del acuerdo es el impulso al acceso a financiación, con más de 90 servicios realizados en 2025 que han permitido a empresas y entidades gallegas participar en programas europeos de referencia como Horizon Europe, Digital Europe o Interreg POCTEP. Tras su designación en 2022 como Hub de Innovación Digital Europeo (EDIH), DATAlife actúa además como puente entre las empresas gallegas y las principales redes europeas de innovación, facilitando consorcios internacionales y nuevas oportunidades de negocio.

El convenio también refuerza el apoyo en la definición de la estrategia de mercado, con acompañamiento en modelos de negocio, posicionamiento y acceso a nuevos ecosistemas de innovación, tanto a nivel estatal como europeo. Con este refuerzo de la colaboración, IGAPE y DATAlife consolidan la colaboración público-privada como palanca para acelerar la transformación digital en Galicia, acercando innovación, financiación y conocimiento tecnológico a las empresas de forma ágil y orientada a resultados.