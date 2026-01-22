El Gobierno creará "en breve" la autoridad de investigación independiente de accidentes de tren, avión y barco

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la nueva autoridad independiente para investigar accidentes ferroviarios —cuya puesta en marcha acumula alrededor de año y medio de demora— estará operativa “en breve”. Puente ha atribuido el retraso a “cuestiones meramente procedimentales” y, entre ellas, a la decisión del Gobierno de evitar que las sedes de organismos públicos se concentren en Madrid. Por ese motivo, ha señalado que el proceso está pendiente del debate que se está abordando en el Ministerio de Política Territorial sobre la ubicación definitiva.

En todo caso, el ministro ha sostenido que el salto de la actual Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a la nueva autoridad, también independiente, no debería suponer grandes cambios “a efectos científicos”. Según ha explicado, el equipo de investigadores que trabaja en el accidente de Adamuz se integraría íntegramente en el nuevo organismo, que además contará con un consejo superior —remunerado— inexistente hasta ahora, lo que, a su juicio, reforzará su solidez.

Puente ha aprovechado para reiterar la independencia de la CIAF y de su presidente, y ha garantizado que el Ministerio no interferirá en su labor: “No nos vamos a inmiscuir en su trabajo”, ha afirmado, confiando en que el dictamen se emita con criterios ajustados a los hechos. Este jueves, Puente ha insistido en una entrevista en Cuatro igual que hizo ayer en rueda de prensa, en que la actual Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), está compuesta por personas de una alta competencia y valía profesional y actúan con independencia.

Según explicó ayer, todas esas personas que están investigando el accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba) pasarían a formar parte de la nueva autoridad, cuya creación está prevista y aprobada desde 2024.

La nueva autoridad se encargará de la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. La ley que la crea se publicó en el BOE el 2 de agosto de 2024 y unificará las funciones de las tres comisiones existentes hasta ahora: la CIAF, la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.