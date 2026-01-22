Red Eléctrica refuerza la red gallega con una inversión clave en la línea Mesón do Vento–Santiago

Red Eléctrica culmina una obra estratégica para la economía gallega al cerrar la repotenciación de la línea de 220 kV Mesón do Vento–Santiago de Compostela, una actuación que desde esta semana refuerza el suministro eléctrico a hogares y empresas y abre más espacio para la integración de energías renovables en la red, en un momento en el que la demanda y la transición energética marcan la agenda económica. La filial de Redeia ha destinado más de 800.000 euros a un proyecto que eleva la capacidad de transporte de la línea de 342 a 447 MVA, tras sustituir el cable conductor a lo largo de 48 kilómetros y reforzar 13 apoyos en los municipios de Órdenes, Trazo, Santiago y Ames.

La inversión, incluida en la Planificación aprobada por el Consejo de Ministros, responde al objetivo de aprovechar al máximo la red existente y avanzar hacia un sistema de transporte más sostenible y eficiente. La compañía subraya que esta intervención permitirá mejorar la fiabilidad del servicio y dar respuesta al aumento de la demanda eléctrica en el entorno de Santiago y su área de influencia.

Impulso económico para la comunidad

Según Red Eléctrica, la repotenciación de esta línea es una actuación clave para impulsar la competitividad empresarial, favorecer el crecimiento económico y contribuir a la creación de empleo en Galicia. El proyecto se suma a otras iniciativas que la empresa desarrolla en la comunidad para reforzar la red de transporte y acompañar el despliegue de nuevas fuentes de energía limpia.