Las TIC de Santiago sacan músculo en IA y lideran veinte proyectos punteros en Galicia

Santiago confirmó este jueves que no solo consume tecnología, sino que también la crea. Siete empresas de la capital gallega protagonizaron una jornada clave para el ecosistema innovador de Galicia al presentar proyectos de inteligencia artificial aplicada capaces de optimizar procesos, mejorar decisiones estratégicas y anticipar escenarios en sectores muy diversos.

La cita tuvo lugar en la Ciudad de las TIC de A Coruña, donde el Clúster TIC Galicia celebró el encuentro “Proyectos IA360: Desarrollo Tecnológico e Innovación con IA”. Allí se mostraron veinte soluciones tecnológicas desarrolladas por compañías gallegas con el respaldo de la convocatoria IA360 del Igape, cofinanciada con fondos europeos NextGenerationEU.

Entre las protagonistas destacaron Imaxin, Plexus Tech, Situm, Prefapp Cloud Consulting, Sixtema, Tesla Technologies y Triple Alpha, todas con sede en Santiago, que compartieron espacio con firmas de A Coruña y Vigo en una exhibición de talento orientada al mercado real.

“El programa IA360 demuestra que las empresas gallegas no solo adoptan inteligencia artificial, sino que tienen la capacidad y el talento para desarrollar soluciones reales”, subrayó el presidente del Clúster TIC Galicia, Antonio Rodríguez del Corral, quien puso el acento en el impacto económico y social de estas iniciativas.

Antonio Rodríguez del Corral durante su intervención / cedida

Las propuestas abarcan desde sistemas de ayuda a la decisión y plataformas conversacionales hasta herramientas de geolocalización inteligente, gestión sostenible o automatización industrial. Todas comparten un mismo objetivo: convertir la IA en motor de productividad, eficiencia y valor añadido.

Entre los proyectos compostelanos, Plexus Tech presentó SORGIA, un sistema avanzado para apoyar decisiones complejas; Situm mostró GAIA, una solución de asistencia geoespacial inteligente; y Triple Alpha dio a conocer ALPHAchick, una plataforma cloud para la gestión sostenible de explotaciones avícolas. Imaxin apostó por LYNX, una nueva generación de chatbots basados en recuperación aumentada de información, mientras que Sixtema explicó LEVAD-360, orientado a transformar los datos corporativos en activos estratégicos.

La innovación también llegó de la mano de Tesla Technologies con INDICAGES, centrada en indicadores de sostenibilidad, y de Prefapp con un sistema conversacional integrado en su plataforma de desarrollo.

Junto a ellas, otras empresas gallegas mostraron soluciones en ámbitos como la ciberseguridad, la logística, la gestión forestal, el posicionamiento digital o la atención automática al cliente, confirmando la transversalidad de la inteligencia artificial en la economía actual.

“Estas veinte iniciativas son un ejemplo del enorme potencial de nuestras compañías para competir a nivel global desde el territorio”, destacó Rodríguez del Corral, quien defendió una IA “útil, ética y sostenible” como base de la transformación tecnológica.

Con esta jornada, el Clúster TIC Galicia refuerza el papel del sector como columna vertebral de la innovación en la comunidad y consolida a Santiago como uno de los polos emergentes de desarrollo en inteligencia artificial.