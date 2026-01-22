Urovesa gana peso en el rearme español pese al fuerte dominio de Indra y Airbus

En plena fiebre inversora en materia de seguridad y defensa en España y Europa, la compostelana Urovesa, presidida por Justo Sierra y con más de cuatro décadas de colaboración con el Ministerio de Defensa, se sitúa entre los adjudicatarios relevantes del rearme español tras lograr en 2025 contratos por más de 420 millones de euros, según el informe Rearme 2025 del Observatorio de Seguridad Nacional de Opina 360.

En un ejercicio récord en el que el Gobierno repartió 31.793 millones de euros, el 70,8% del volumen se concentró en Indra y Airbus, tanto en solitario como en UTE con otros socios. Las mayores adjudicaciones en solitario correspondieron a Airbus (8.107,6 millones; 25,5%), Navantia (5.812,2 millones; 18,3%) e Indra (5.667,4 millones; 17,8%). Urovesa se sitúa como el primer adjudicatario fuera de este núcleo, con un contrato de 321 millones para vehículos de exploración y reconocimiento terrestre, reforzando la presencia gallega en el nuevo mapa del rearme español.

El contexto es excepcional. Según El Economista, el volumen adjudicado en 2025 multiplica por más de ocho el del año anterior y supera todo el gasto acumulado entre 2018 y 2024, impulsado por la necesidad de cumplir los compromisos con la OTAN y la Unión Europea, que elevan el gasto en defensa hasta el 2,1% del PIB. El informe subraya que el 99,4% del importe fue adjudicado a empresas españolas o filiales con sede fiscal en España, consolidando un tejido industrial estratégico nacional. Entre las UTE más importantes destacan Indra y Escribano (7.610,5 millones; 23,9%), Indra y Telefónica (950 millones; 3%) y Airbus con Indra (176 millones; 0,55%). Otros adjudicatarios relevantes fueron Santa Bárbara Sistemas (302 millones; 0,95%), Volvo (223 millones; 0,7%), Rheinmetall (178 millones; 0,55%) o Safran (69 millones).

El avance de Urovesa se apoya en su apuesta tecnológica y de expansión industrial. La compañía prevé entregar en 2026 los primeros prototipos del vehículo blindado VERT, desarrollado para el Ejército español dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa y el Plan de Modernización. Con una línea de crédito de 132 millones, el VERT se basa en la plataforma Vamtac ST5, equipada con sistemas avanzados de observación, comunicaciones e información táctica, y la producción a gran escala arrancará entre 2029 y 2030, consolidando un ciclo de suministros estable para la próxima década.

Ampliación histórica en Valga

Urovesa acomete uno de sus planes industriales más ambiciosos, con la ampliación de sus instalaciones en Valga en más de 100.000 m², incluyendo cinco nuevos edificios para producción, tratamiento y pintura, almacenes logísticos y un centro de formación. Una de las novedades es la construcción de una pista de pruebas de 34.000 m², con circuitos y obstáculos técnicos para homologar vehículos militares y civiles. Sumando estas instalaciones a sus centros en Valga y Santiago, la superficie total alcanzará los 160.000 m², triplicando la extensión actual y reservando 90.000 m² a edificios industriales.

Gracias a esta inversión, la capacidad productiva se duplicará hasta 5.000 unidades al año, desde las 2.500 actuales, con un turno de trabajo y en función de la carga de pedidos. El plan generará 150 empleos directos en producción, ingeniería e I+D, y unos 600 empleos indirectos en la industria auxiliar, muchos en Galicia, donde se fabrican componentes clave de los vehículos.

La reciente visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a Valga reforzó el compromiso institucional con la industria gallega y confirmó que Urovesa es pieza clave en el Plan de Modernización de Defensa, destacando su capacidad tecnológica y su papel estratégico para España y las exportaciones futuras.

Además del VERT, Urovesa suministra vehículos tácticos de puesto de mando, unidades móviles para morteros y vehículos NBQ, consolidándose como socio industrial estratégico del Ejército español y reforzando desde Galicia la soberanía tecnológica y el empleo cualificado. Aunque lejos del liderazgo de Indra, Airbus y Navantia, la posición alcanzada confirma el avance de la industria gallega en uno de los sectores más estratégicos de la economía nacional y en el ciclo de inversión en defensa más intenso de las últimas décadas.