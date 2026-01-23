Galicia impulsa una nueva estrategia para reforzar el sector TIC con una inversión de 60 millones

La Xunta de Galicia prepara una nueva hoja de ruta para fortalecer el sector TIC como uno de los pilares estratégicos de la economía gallega. El próximo lunes, el Consello de la Xunta dará luz verde al borrador del plan director del sector tecnológico, una iniciativa que prevé movilizar 60 millones de euros en los próximos dos años y medio para impulsar la innovación, el crecimiento empresarial y la captación de talento.

Así lo avanzó este viernes la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante una visita institucional a la empresa Sixtema, una consultora tecnológica con sede en Santiago y casi 21 años de trayectoria,. Allí. la responsable del departamento autonómico destacó el papel clave que ya desempeña el sector TIC en el tejido productivo de la comunidad. Fundada en 2005, la compañía cuenta actualmente con un equipo de unas 60 personas y combina el trabajo presencial con el teletrabajo, una fórmula que refleja la transformación del empleo tecnológico en Galicia.

Según subrayó Lorenzana, el sector TIC ha incrementado de forma notable su peso en la economía gallega y se ha convertido en un vector esencial para la modernización de las empresas. Desde 2020, más de 4.000 profesionales trabajan ya en actividades vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación, con una presencia creciente de perfiles altamente cualificados que están facilitando la incorporación de la innovación, la digitalización y la inteligencia artificial en sectores tradicionales.

El nuevo plan director nace con el objetivo de consolidar este crecimiento y ofrecer un marco estable de apoyo a las empresas tecnológicas. La estrategia ha sido elaborada junto al clúster TIC y distintas entidades del sector, y se abrirá ahora a un proceso de aportaciones antes de su aprobación definitiva, que contará con informes del Consello Económico e Social y del Consello Galego de Competitividade.

Entre las líneas prioritarias figuran el refuerzo del tejido empresarial, el impulso a la innovación en las pymes y una apuesta transversal por el talento, considerado uno de los grandes retos del sector. El avance del teletrabajo y la competencia global por los perfiles especializados dificultan la retención de profesionales, por lo que la Xunta prepara medidas coordinadas con las consellerías, la Amtega y la Consellería de Emprego para mejorar la formación y la atracción de especialistas.

La estrategia se suma al reciente anuncio del primer paquete de ayudas a la innovación, integrado en un programa global de 681 millones de euros en I+D, y se alinea con otros planes sectoriales ya presentados para ámbitos como la automoción, el naval o el forestal. El objetivo común es consolidar un modelo productivo más competitivo y diversificado, en el que la tecnología tenga un papel central.

Referente tecnológico

Desde la Consellería de Economía e Industria defienden que el sector TIC es ya un sector industrial en sí mismo, capaz de generar empleo cualificado, atraer inversión y acelerar la modernización de toda la economía gallega. Con esta nueva inversión de 60 millones de euros, el Gobierno autonómico aspira a convertir a Galicia en un referente tecnológico y a garantizar que la transformación digital llegue de forma efectiva al conjunto del tejido empresarial.