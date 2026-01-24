Galicia impulsará desfibriladores en las gasolineras del rural con nuevas ayudas públicas

Galicia dará un nuevo paso para mejorar los servicios esenciales en el rural con una línea de ayudas públicas de la Xunta destinada a que las estaciones de servicio incorporen desfibriladores, sistemas de seguridad y equipamiento eléctrico. La iniciativa fue presentada este viernes en Vedra (A Coruña) por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante una visita a una gasolinera beneficiaria del programa.

La medida forma parte del paquete de apoyos aprobado por el Gobierno gallego para establecimientos situados en concellos de menos de 20.000 habitantes o en zonas poco pobladas, con el objetivo de acercar servicios básicos a territorios con menor densidad de población. Desde hoy y hasta el 9 de marzo, las gasolineras del rural podrán solicitar estas subvenciones.

Entre las principales novedades figura la financiación para la instalación de desfibriladores, un recurso clave para la atención de emergencias en áreas donde los tiempos de respuesta sanitaria suelen ser más largos. Las ayudas también cubren la implantación del servicio de retirada de dinero en efectivo, sistemas de pago electrónico, medidas de seguridad y la adquisición de grupos electrógenos y sistemas de alimentación ininterrumpida.

El presupuesto total de la convocatoria asciende a 800.000 euros, con un máximo de 30.000 euros por solicitud. En concreto, se podrán destinar hasta 5.000 euros para grupos electrógenos y hasta 1.500 euros para cada desfibrilador instalado.

Lorenzana subrayó que esta línea de apoyos pretende que las estaciones de servicio del rural puedan ofrecer “el mayor número posible de productos y servicios”, facilitando que los vecinos tengan “todo lo que necesitan cerca de casa”. “Es una forma de reforzar la calidad de vida y combatir la despoblación”, afirmó.

El programa ya muestra resultados. En 2025 se beneficiaron 45 estaciones de servicio en las cuatro provincias gallegas y actualmente 104 gasolineras permiten ya retirar efectivo, convirtiéndose en puntos clave de atención en muchos municipios sin oficinas bancarias.

Noticias relacionadas

Con esta nueva convocatoria, la Xunta refuerza el papel de las gasolineras como centros de servicios multifunción en el rural, combinando seguridad, conectividad y atención básica para mantener la actividad y la cohesión territorial en las zonas más despobladas de Galicia.