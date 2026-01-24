Unións Agrarias reclama indemnizaciones iguales en toda España por la baja de animales

En un momento marcado por la subida de los precios del ganado y la creciente presión sanitaria sobre las explotaciones, Unións Agrarias-UPA ha vuelto a alzar la voz para reclamar una reforma profunda del sistema de indemnizaciones por baja de animales. La organización agraria exige a las administraciones una actualización inmediata de los baremos y una homogeneización de las compensaciones en todo el territorio estatal, con el fin de poner fin a las desigualdades que sufren los ganaderos.

Desde la organización denuncian que en la actualidad existen diferencias notables tanto entre comunidades autónomas como en función de la causa de la muerte del animal. Un ejemplo que consideran especialmente ilustrativo es el caso de Galicia: un ganadero puede recibir más de 4.100 euros si pierde una vaca de leche por un ataque de lobo, pero apenas 1.600 euros si el mismo animal es sacrificado por un positivo en Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), cantidad que baja a menos de 500 euros si se trata de tuberculosis dentro de una campaña de saneamiento.

La publicación reciente por parte de Cataluña de nuevas tablas de valoración para casos de dermatosis nodular contagiosa ha vuelto a poner de relieve el desfase existente. En esa comunidad, las compensaciones pueden alcanzar los 4.231 euros por vaca de leche y los 3.911 euros por vaca de carne, cifras que, según Unións Agrarias, evidencian la necesidad de un criterio común en todo el Estado.

Mercado tensionado y reposición difícil

La situación del mercado refuerza, a juicio del sindicato, la urgencia de esta revisión. Con los precios del bovino en máximos y una fuerte escasez de animales para recría, la reposición de ganado se ha convertido en un proceso complejo y costoso. En los últimos años, las novillas preñadas de carne han duplicado su precio hasta superar los 3.000 euros, mientras que las de aptitud lechera ya rebasan los 3.500 euros.

Ante este escenario, Unións Agrarias pide que las indemnizaciones no solo cubran el sacrificio, sino también el valor real de mercado, el lucro cesante y los costes de reposición, para que ninguna explotación quede en situación de desventaja frente a otras comunidades.

Aunque en Galicia no se ha registrado ningún caso de dermatosis nodular contagiosa, la organización insta a la Consellería do Medio Rural a anticiparse y diseñar una normativa con presupuesto suficiente que garantice compensaciones ágiles y justas en caso de brote. También reclama impulsar la búsqueda de una vacuna marcada y modificar el sistema de sacrificio, de forma que no sean las propias explotaciones las que tengan que asumir este trámite.

Noticias relacionadas

Con estas demandas, Unións Agrarias persigue un objetivo claro: asegurar un trato igualitario, proteger la viabilidad económica de las granjas y evitar que las diferencias administrativas agraven aún más la situación de un sector ya sometido a fuertes tensiones sanitarias y de mercado.