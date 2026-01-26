Uno de los dueños de Caprabo lanza una OPA por Fnac Darty que la valora en 1.100 millones

EP Group, firma del multimillonario checo Daniel Kretínsky, ha lanzado una oferta de adquisición por la totalidad de Fnac Darty que valora al grupo de distribución minorista especializado en productos culturales, electrónica de consumo y electrodomésticos en unos 1.100 millones de euros. En concreto, Fnac Darty ha comunicado que EP Group, socio de Eroski en Caprabo, lanzó hace tres días una oferta por el 100% de la cadena francesa, de la que ya controla el 28,5% a través de la filial Vesa Equity Investment.

EP Group pagaría 36 euros por acción de Fnac Darty, equivalente a una prima del 19% respecto del cierre de mercado más reciente, al tiempo que abonará 81,09 euros por título de Oceanes.

El consejo de administración de Fnac Darty ha valorado "positivamente" la propuesta y ha nombrado un experto para que elabore un informe independiente sobre la misma. Al trascender la noticia, las acciones de Fnac Darty se disparaban en el Euronext un 16,86%, hasta los 35,35 euros a las 14.23 horas.

EP Group ha asegurado que no modificará la política de dividendos y que acelerará la estrategia ya delineada por la compañía de prosperar la compra. Esta se ejecutará si se supera el 50% del capital social de Fnac Darty.

EP Group es socio de Eroski en Caprabo a través de la sociedad Supratuc 2020, donde ambas partes tienen una participación paritaria del 50% en el negocio de Caprabo y de Eroski en Baleares. Por otro lado, la multinacional francesa ha informado de que facturó 10.329,8 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento interanual del 0,1% en términos absolutos y del 0,7% en comparables. De esta cifra, 6.070,5 millones de euros se generaron en Francia, sin cambios en comparativa absoluta y medio punto más en comparable, mientras que los 4.253,2 millones de euros procedieron de otros mercados, un 0,2% menos en métricas absolutas y un 1,1% más en comparables.

En cuanto a los ingresos operativos, 2025 concluyó con 203,1 millones de euros, un 1,3% más en cifras declaradas y un 1,2% en comparables. Además, el flujo de caja libre alcanzaría 145 millones de euros, en línea con 2024 excluyendo las desinversiones realizadas en el primer semestre de 2024. La firma ha decidido desinvertir de la división Nature & Découvertes tras los problemas que lleva encarando durante los últimos trimestres, por lo que ha reclasificado sus actividades a nivel contable.

Fnac Darty es un líder europeo en la venta minorista omnicanal (internet y tiendas físicas), un actor destacado en la venta de productos electrónicos de consumo, electrodomésticos, bienes culturales y de ocio. Presente en 14 países, cuenta con casi 30.000 empleados y una red multiformato de más de 1.500 tiendas, con sólidas posiciones en la web y un número creciente de suscriptores a sus servicios. En 2024, el grupo registró ventas de más de 10.000 millones de euros en el nuevo perímetro que incluye al líder italiano Unieuro. Con "Beyond everyday", su plan estratégico para 2030, Fnac Darty continúa su expansión en Europa y profundiza su modelo basado en la omnicanalidad, los servicios y la circularidad.

Ledouble, representada por laAgnès Piniot, ha sido designada por el consejo de administración, por recomendación del comité 'ad-hoc', como experto independiente para elaborar un informe sobre la equidad de las condiciones financieras de la oferta. La opinión razonada del consejo de administración y el informe del experto independiente se harán públicos "en su debido momento".

Jacques Veyrat, presidente del consejo de administración, ha afirmado: "Junto con los miembros del consejo de administración, hemos acogido unánimemente esta oferta propuesta por el mayor accionista del grupo. Hemos encargado a Ledouble que realice una evaluación independiente y estamos comenzando nuestro trabajo para emitir nuestra opinión razonada a los accionistas en las próximas semanas, en el mejor interés de todos los grupos de interés de la compañía". Por su parte, Enrique Martínez, director general, declaró: "Con EP Group, el mayor accionista del grupo desde 2023 a través de su filial VESA Equity Investment, hemos construido una relación de confianza a lo largo de los años que nos ha permitido completar la adquisición de Unieuro. Sin prejuzgar la opinión razonada del consejo de administración, acogemos con satisfacción este proyecto de nuestro mayor accionista, que muestra un apoyo renovado a nuestro plan 'Beyond everyday' y a nuestra estrategia a largo plazo".