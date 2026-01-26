La 'fintech' Stamp cierra una ronda de cuatro millones de euros con la participación del Barça y Courtois

La 'fintech' Stamp ha cerrado una ronda de financiación de cuatro millones de euros liderada por Dozen y en la que han participado Ebisu Digital, Barça Innovation Hub (el vehículo de inversión del FC Barcelona) y varios 'business angels', entre ellos Andreas Mihalovits y Thibaut Courtois a través de su brazo inversor NXTplay.

El capital captado se destinará principalmente a acelerar la expansión de la 'fintech' española en sus mercados actuales (España, Italia y Portugal), así como al desarrollo de producto, con especial foco en soluciones más avanzadas de pagos internacionales y en el lanzamiento de un nuevo producto basado en inteligencia artificial (IA).

Frente al sistema de devolución del IVA basado en procesos de devolución posterior a la compra ('tax refund'), Stamp ha desarrollado un modelo tecnológico que activa el beneficio fiscal en el propio punto de venta, integrándose en la experiencia de pago de forma digital y conforme a la normativa europea. Además del capital privado, la 'fintech' señala que cuenta con ayudas públicas ya concedidas procedentes del Ministerio de Industria y Turismo, del Ayuntamiento de València, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. La compañía tiene sede en Madrid y Milán y hub tecnológico en València dentro de Lanzadera, ecosistema de empresas y 'startups' impulsado por el presidente de Mercadona, Juan Roig.

Entre los 'business angels' internacionales figuran el alemán Andreas Mihalovits, que ha invertido en empresas como Cabify y Jobandtalent; y el guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, a través de su brazo inversor NXTplay. En este tipo de inversiones en firmas con tecnologías punteras pero modelo de negocio todavía por desarrollar se implican generalmente muchos inversores, estrategia que permite minimizar riesgos y acentuar sinergias con otras firmas en las que hayan invertido los inversores. Eso crea ese universo inversor en el que se buscan complementariedades.

Esa expansión es fundamental para encontrar economías de escala atractivas, basadas en un buen equilibrio de costes y precios atractivos para los clientes.

La compañía considera que puede encontrar un hueco de mercado importante, ya que percibe la necesidad de eliminar fricciones en el momento más crítico de la venta, como es el pago. La idea es poder realizar ventas a clientes procedentes de cualquier país del mundo y ofrecer la posibilidad de establecer mecanismos de reembolso fiscal rápidos y eficientes. El hecho de que FC Barcelona se implique, por ejemplo, responde a que muestra necesidades en su área de venta de productos relacionados con su marca y la de sus jugadores, de gran potencial internacional. El modelo de venta que permite la exención de impuestos en el punto de venta, lo que es percibido como un descuento directo, es un argumento de venta fundamental tanto para la tienda como para el comprador.