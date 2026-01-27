Crisis ferroviaria
Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía
Ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona)
EP
MADRID
Adif ha elevado a 230 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida para los trenes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras reparar la rotura en la vía.
El área de Mantenimiento de Alta Velocidad de Adif ha confirmado que ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona), en la línea Madrid-Barcelona.
El problema fue detectado por un maquinista el domingo por la noche y obligó a Adif a fijar un nuevo límite de 80 kilómetros por hora.
En este contexto, fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han indicado que, a partir de este miércoles, la velocidad máxima se incrementará hasta los 300 kilómetros por hora.
- Termina sin acuerdo la reunión para poner fin a las huelgas de buses en Santiago
- El espacio de Galicia en Fitur obtiene dos premios: el de mejor stand y el de más sostenible
- Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
- Catequistas de toda Galicia se reúnen en Santiago para renovar su misión en la Iglesia
- Borrasca Joseph: suspendidos los trenes de la red convencional entre Ourense y Santiago
- Sale a la venta una vivienda señorial con garaje en pleno centro de Santiago por 840.000 euros
- Herida una persona tras ser atropellada en pleno centro de Santiago
- Alerta roja por fuertes lluvias en Galicia: suspensión de clases y zonas afectadas