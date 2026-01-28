Abanca logra 902 millones de beneficio en 2025
La entidad que preside Juan Carlos Escotet suma 160.000 nuevos clientes en España y Portugal en un año en el que culmina con éxito la integración del luso EuroBic
Abanca cerró el año 2025 con un beneficio de 902,4 millones de euros con una rentabilidad del 15,1%, según se desprende de la presentación de resultados de esta mañana. El volumen de negocio de la entidad que preside Juan Carlos Escotet superó los 136.000 millones de euros, un 6,1% más que el año anterior.
Abanca sumó además 160.000 nuevos clientes en España y Portugal, dos mercados en los que consolida su presencia tras haber completado en 2025 la migración de EuroBic, el banco luso que había adquirido y cuya integración supuso uno de los grandes retos de la entidad.
Los resultados son fruto del "crecimiento eficiente" del negocio y la "buena gestión del balance", apoyado por una estrategia de contención del gasto de la entidad, apuntó Juan Carlos Escotet en la presentación.
Por todo ello, el presidente reconoció que estaban "muy satisfechos" con el balance de 2025, en el que Abanca superó todos los objetivos que se había fijado en el plan estratégico 2025-2027.
