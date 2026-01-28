Tecnología de Santiago para el primer autobús 100% eléctrico de Gran Canaria

La empresa Castrosua de Santiago fue la encargada de montar la carrocería para el primer autobús 100% eléctrico que operará en viajes interurbanos en la isla de Gran Canaria. Se trata de una apuesta de la empresa Guaguas Global, de Las Palmas, que supone "un hito en la historia de la compañía y en su compromiso con el uso responsable de los recursos energéticos".

El autobús está equipado con un motor eléctrico de la firma sueca Scania que suministra 230 kW de potencia y con un paquete de cinco baterías de 520 kWh de capacidad. Y el chasis de este vehículo es el modelo BEV K230 4x2 Low Entry de Scania, carrozado por Castrosua. El eje delantero y la posibilidad de usar neumáticos anchos proporcionan una capacidad de carga de 8,2 toneladas, lo que permite una gran capacidad de pasajeros y una distribución optimizada del peso entre ambos ejes, importante en los autobuses eléctricos.

Con 12 metros y 65 plazas (41 sentadas y 24 de pie), esta unidad permitirá evaluar la tecnología eléctrica en condiciones reales y contribuirá a reducir emisiones y optimizar costes operativos, marcando un hito en la movilidad interurbana de la isla, explican desde la firma compostelana, cuyo respresentante Alberto Liñares Arán acompañó a su cliente Guaguas Global en la presentación del vehículo, en la sede madrileña de Scania Group.

El modelo 75CS de Castrosua es un homenaje al 75 aniversario de la compañía, una apuesta comprometida con el futuro y la movilidad sostenible. Es una carrocería diseñada para el segmento de cercanías, lo que lo convierte en idóneo para los desplazamientos interurbanos de una isla como Gran Canaria.

Bus con carrocería 75CS de Castrosua para Gran Canaria. / Cedida

"Ventajas económicas y ambientales"

El presidente de Guaguas Global, Manuel Suárez, sostuvo que este tipo de vehículo “ofrece ventajas tanto económicas como ambientales, al disminuir las emisiones de CO₂, optimizar los costes de mantenimiento y aprovechar las innovaciones tecnológicas en movilidad interurbana". Con ello, "la compañía fortalece su competitividad y amplía su capacidad para ofrecer un servicio más eficiente y moderno”.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, enfatizó que la adquisición de esta unidad es “un salto extraordinario en la movilidad eléctrica en la isla que nos permitirá avanzar en la movilidad sostenible de la isla”.