Exlabesa refuerza su expansión europea a través de Portugal: lanza el proyecto Coimbra 2030

El fabricante de aluminio Exlabesa, con base en Valga, acaba de lanzar Coimbra 2030, un ambicioso proyecto de expansión Portugal con una inversión de 40 millones de euros que le permitirá triplicar la producción en el país vecino. El epicentro del nuevo proyecto es su planta de Suore, en el distrito de Coimbra, que se convertirá en un polo estratégico para la compañía y el sector y reforzará la presencia gallega en mercados estratégicos europeos como el de defensa.

La ampliación de la fábrica en Portugal generará 300 empleos directos y permitirá incrementar la capacidad de la planta de 16.000 a 45.000 toneladas anuales, un aumento del 181% mediante la instalación de tres nuevas prensas de extrusión y una línea de lacado. La primera será de 12 pulgadas y 45 MN, mientras que las otras dos se dimensionarán según las necesidades del mercado. "Será una de las instalaciones más avanzadas de Portugal en términos de capacidad productiva e innovación tecnológica", subrayó Ramón Vázquez, gerente de Exlabesa en Portugal.

"Hoy damos un paso decisivo en nuestra estrategia de crecimiento", prosiguió. "Estamos convencidos de que este proyecto representa un avance estratégico tanto para Exlabesa como para la región de Soure, ya que impulsará el desarrollo industrial de la zona mediante la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido empresarial". Y todo ello, apuntó el directivo, "bajo los principios de innovación y sostenibilidad que definen nuestra compañía”.

Rui Fernandes, de la Cámara de Suore, y Ramón Vázquez, de Exlabesa. / Cedida

Ventana a nuevos mercados: defensa, naval...

La planta de Soure, inaugurada en 2022, ocupa actualmente 10.000 metros cuadrados, cuenta con dos líneas de extrusión de última generación y un lacado vertical, y emplea directamente a más de 100 personas. Con la expansión prevista, la superficie se triplicará hasta 30.000 metros cuadrados, incorporando tecnología avanzada y soluciones de Industria 4.0 que facilitarán el control de los procesos productivos con máxima precisión y eficacia.

Según Vázquez, estas mejoras permitirán fabricar perfiles con dimensiones y especificaciones técnicas hasta ahora inaccesibles, abriendo oportunidades en mercados de alto valor añadido como naval, defensa y movilidad. “Nuestro objetivo es transformar la manera en la que fabricamos, innovamos y operamos, reforzando la competitividad y el valor de nuestros productos en los mercados internacionales”, señaló.

El proyecto Exlabesa Coimbra 2030, integra también un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la economía circular. La compañía aumentará el volumen de aluminio reciclado del 60% al 90% y reducirá la huella de carbono de forma drástica, optimizando procesos y recuperando materiales. “No se trata solo de producir más, sino de producir mejor, con responsabilidad ambiental y social”, señaló Vázquez, resaltando que la innovación y la sostenibilidad son ejes estratégicos que refuerzan la competitividad de la empresa.

La expansión tendrá un impacto social significativo, con la creación de 300 nuevos empleos, sumándose a los 100 actuales. Exlabesa pondrá especial atención en el desarrollo de talento local, consolidando Soure como un polo de innovación y conocimiento en extrusión de aluminio. “Solo a través de la colaboración público-privada podremos construir un futuro sólido y transformador para la comunidad”, afirmó.

Un referente en la región

A la presentación del proyecto asistió el presidente de la Cámara Municipal de Soure, Rui Fernandes, acompañado por varios miembros de su equipo de gobierno. Durante su intervención, destacó que esta inversión será un factor clave para el desarrollo socioeconómico del municipio, subrayando la influencia positiva que ha tenido hasta ahora la presencia de la multinacional gallega en sus tres años de actividad en la zona.

Rui Fernandes destacó la importancia de la empresa para la economía local: “El impacto que tiene Exlabesa es realmente un impacto regional. La inversión ya es una realidad; se están realizando trabajos como movimiento de tierras, y queremos concluir todo el proceso de licencias en el primer trimestre del año. Para Soure, no hay nada más importante que concretar la inversión”. Fernandes añadió que la compañía aporta innovación, conocimiento y desarrollo económico, convirtiéndose en un referente en la región.