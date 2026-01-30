¿Quién es Kevin Warsh, el favorito de Trump para presidir la Reserva Federal?

Kevin Warsh, el nombre que suena con más fuerza como el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), se ha posicionado en los últimos meses como defensor de las políticas del presidente Donald Trump y se ha mostrado muy crítico con el banco central, del que fue gobernador. Trump anunciará este viernes su candidato a dirigir una institución a la que ha presionado incansablemente en el último año para que reduzca los tipos de interés. Varios medios financieros, como Bloomberg y 'Wall Street Journal', citando fuentes anónimas, dan casi por seguro que Warsh será el elegido para una nominación que deberá ser ratificada por el Senado, de mayoría republicana.

Nacido en Albany, la capital del Nueva York, Warsh, de 55 años, es uno de los dos hombres llamados 'Kevin' que se apuntan como sucesores de Jerome Powell. El otro es Kevin Hassett, el leal asesor económico de Trump, a quien parece que Warsh haber superado en la recta final. Ya ha votado sobre la política monetaria estadounidense, tras haber sido gobernador de la Reserva Federal de 2006 a 2011, a propuesta del entonces presidente republicano, George W. Bush, Así, a los 35 años se convirtió en el gobernador más joven en la historia del banco central estadounidense.

Podría haber permanecido en el cargo hasta 2018, pero dimitió en 2011 tras criticar la continuidad de la política monetaria expansiva adoptada para apoyar la recuperación tras la crisis financiera de 2008. Esta decisión le situó como un 'halcón', el término utilizado para describir a funcionarios firmemente comprometidos con la lucha contra la inflación y reacios a bajar los tipos de interés. Un factor que jugó en su contra ante la Administración Trump en el primer mandato del magnate (2016-2020). Sin embargo, durante el año pasado, Warsh envió señales de acercamiento a la Casa Blanca, abogando por recortes de tipos y criticando a la Fed.

Un "anti-dogma"

En noviembre, en un artículo de opinión publicado por 'Wall Street Journal', Warsh abrazó el credo de la Administración republicana, denunciando la "gobernanza deficiente" de la Fed, que, según él, necesitaba reformar su política monetaria y la regulación bancaria. También elogió las "políticas de crecimiento del presidente Trump", que, en su opinión, permitirían a "Estados Unidos crecer más rápido que otras grandes economías". "Los estadounidenses disfrutarían de un salario neto más alto y un mayor poder adquisitivo solo con que los funcionarios de la Reserva Federal dejaran de defender sus errores y comenzaran a corregirlos", afirmó.

A juicio de Warsh, el banco central debe "abandonar el dogma de que la inflación es causada por un crecimiento económico excesivo y salarios altos", porque la inflación se dispara "cuando el Gobierno gasta demasiado". Fue uno de los candidatos considerados para dirigir la institución en 2018, pero Trump se decantó finalmente por Powell, decisión de la que el presidente dice ahora estar profundamente arrepentido. Warsh no es economista de formación, lo cual es inusual para un presidente de la Fed, aunque no excepcional. El propio Powell trabajó anteriormente como abogado y banquero de inversión.

Abogado de formación, Warsh se graduó en las prestigiosas universidades de Stanford y Harvard, y trabajó inicialmente durante siete años en Morgan Stanley, donde llegó a vicepresidente de la entidad. En 2002 dejó el banco para convertirse en uno de los asesores económicos de George W. Bush, quedando a cargo de los flujos de capital, los mercados financieros y la banca. En esa época se casó con Jane Lauder, heredera de la compañía de cosméticos Estée Lauder. Esta conexión familiar lo acerca a Trump, puesto que su suegro, Ronald Lauder, multimillonario y gran donante del Partido Republicano, es amigo de la infancia y asesor ocasional del actual presidente.