El empuje eléctrico dispara las ventas de coches en Galicia

Galicia ha iniciado el año con un arranque potente en el mercado de la automoción. En enero se matricularon 2.300 coches nuevos, un 16,2% más que las 1.979 unidades vendidas en el mismo mes de 2025, según datos de Anfac, Faconauto y Ganvam. Este aumento sitúa a Galicia como la tercera comunidad con mayor crecimiento relativo, solo por detrás de La Rioja (23,2%) y Cantabria (17,8%), y supera ampliamente la media nacional, que se situó en 1,1%.

El impulso gallego se debe al fuerte aumento de los vehículos eléctricos e híbridos, que registraron un repunte del 29% interanual, con 1.817 unidades vendidas y casi el 80% de la cuota del mercado. En contraste, los coches de gasolina y diésel continúan su tendencia a la baja: las matriculaciones de diésel apenas superaron las 77 unidades, mientras que las de gasolina cayeron un 15,9%, quedando con una cuota del 20%.

Por su parte, los vehículos comerciales ligeros experimentaron un incremento del 19%, con 356 matriculaciones en enero, consolidando un inicio de año positivo para el sector en Galicia.

Panorama nacional

A nivel España, las matriculaciones de turismos y todoterrenos alcanzaron 73.103 unidades en enero de 2026. Por tipo de comprador, los particulares adquirieron 35.775 coches (-6,4%), las empresas 27.312 unidades (-2,4%), y las firmas de rent a car sumaron 10.016 vehículos (+63,5%). Por otro lado, el renting descendió un 16,6%. Los vehículos comerciales ligeros alcanzaron 13.185 matriculaciones (+4,7%), con subidas del 2% en derivados, furgonetas y 'pickup' y del 7,8% en furgones y camiones con chasis ligeros. Los vehículos industriales aumentaron un 6,3% hasta 2.724 unidades, mientras que autobuses, autocares y microbuses cayeron un 19,6% hasta 304 ventas.

En cuanto a combustible y motorización, enero dejó cifras positivas para los vehículos electrificados (BEV+PHEV), que crecieron un 48,3%, con 15.212 unidades y una cuota del 20,8%, frente al 14,8% de enero de 2025. Los híbridos no enchufables (HEV) se mantuvieron como la motorización más popular, con 35.505 ventas (+8,7%) y una cuota del 48,6%. Por el contrario, los vehículos de combustión siguen perdiendo terreno: gasolina cayó un 22,5% (16.533 unidades), diésel un 33,8% (3.299 unidades) y gas un 20,1% (2.462 unidades). Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos bajaron un 8,1%, hasta 103,1 gramos por km.

Noticias relacionadas

Piden incentivos claros

El sector insiste en la necesidad de incentivos claros para sostener la transición hacia la electromovilidad. Según Félix García (Anfac), “no existe actualmente ningún tipo de ayuda a los vehículos electrificados”. Raúl Morales (Faconauto) advierte que el crecimiento podría ser un espejismo si no se generan carteras de pedidos, mientras que Tania Puche (Ganvam) reclama la activación urgente de los incentivos fiscales con carácter retroactivo desde el 1 de enero.