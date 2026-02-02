España prepara una campaña para ampliar los 2.900 millones de euros exportados el año pasado en vino

Los acuerdos comerciales que ha firmado recientemente la Unión Europea con países como la India e Indonesia o con regiones como Mercosur brindan una oportunidad de oro para los productores españoles de vino, no solo porque se le abren nuevos mercados para la exportación, sino también porque le permiten acceder a nuevas sociedades con nuevos gustos y eso, ha subrayado este lunes el ministro de Agricultura, Luis Planas, es algo que las bodegas deberían aprovechar. "Para ayudarles a dar ese paso, vamos a poner en marcha una campaña específica que les allane el camino hacia esos nuevos mercados, de modo que, si el año pasado se exportó por valor 2.900 millones de euros, esa cifra se pueda multiplicar de manera significativa", ha anunciado Planas.

El titular de Agricultura, que ha inaugurado la sexta edición de la Barcelona Wine Week, ha destacado que "la India, con una población de 1.500 millones de habitantes, tiene una clase media de más de 400 millones de personas, e Indonesia, con 280 millones, no solo tiene una clase media cada vez mayor, sino que es un gran receptor de turismo". Y ha recordado que, tal y como prevé el acuerdo comercial con la UE, "si ahora los aranceles para el vino son del 150%, la previsión es que en un plazo de cuatro años bajen a entre el 20% y el 30%".

El ministro de Agricultura, Luis Planas, brinda con las autoridades presentes en la Barcelona Wine Week, este lunes, en la capital catalana. / Ferran Nadeu

La idea, ha proseguido el ministro, es que el vino sea embajador de la gastronomía española, "que ayude a situar a España como potencia agroalimentaria". Se tratará de seguir la senda que han iniciado otras producciones como la de aceite de oliva, "que en 2018 exportaba por unos 3.000 millones de euros y ahora lo está haciendo por 6.150 millones" o como la del sector porcino, "que hace siete años vendía al exterior en torno por 3.600 millones y en la actualidad está en los 6.800 millones de euros", ha apuntado Planas.

Además del nuevo plan de promoción adelantado por el miembro del Gobierno, está a punto de aprobarse por parte de la Comisión Europea el denominado Paquete Vino, un programa que supondrá una reforma de calado para la vinicultura, que no pasa por el mejor de sus momentos. Solo en España, la política arancelaria de Estados Unidos ha supuesto dejar de vender a ese país un 14% menos de lo que exportaba hace un año.

Nuevos consumidores

"Es cierto que la evolución del consumo no es buena en términos cuantitativos, pero sí lo está siendo en cuanto a valor", ha insistido Planas, tras afirmar que, en todo caso, "los buenos vinos seguirán teniendo siempre futuro". "Y si se nos pide que hagamos vinos más ligeros, más ajustado a los nuevos gustos, creo que habrá que seguir esa tendencia con presentaciones más frescas o con más producto desalcoholizado", ha instado el titular de Agricultura.

A la inauguración de la Barcelona Wine Week han asistido, además del representante del Gobierno, los consejeros de Agricultura de Catalunya, Òscar Ordeig; la del País Vasco, Amaia Barredo; la de La Rioja, Noemí Manzanos; el de Canarias, Alejandro Narvay; el de Navarra, José María Alerdi, y el de Baleares, Joan Simonet. El salón acoge este año a un total de 1.351 expositores, un 5% más que el año pasado, y ocupa un espacio de 10.900 metros cuadrados, un 10% más que en 2025, y parte con la previsión de superar los 26.000 visitantes.