Estados Unidos creará una reserva estratégica de tierras raras para reducir su dependencia de China

El presidente de EE.UU, Donald Trump, tiene previsto crear una reserva estratégica de minerales críticos, en cuyo abanico se ubican las tierras raras, en la que el país invertirá al menos 12.000 millones de dólares. La iniciativa, adelantada por 'Bloomberg', busca reducir la dependencia estadounidense del monopolio chino de estos materiales, fundamentales para la fabricación de chips de IA, smartphones y vehículos eléctricos, entre otros dispositivos tecnológicos de última generación.

La iniciativa recibirá el nombre de 'Proyecto Vault', y combinará 1.670 millones de dólares de capital privado con un préstamo de 10.000 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos. Este último componente, que supone un récord para un préstamo concedido por la entidad, deberá ser aprobado por la junta directiva del banco previamente. Los fondos se empleará para "adquirir y almacenar los minerales destinados a fabricantes de automóviles, empresas tecnológicas y otros fabricantes".

La demanda se multiplicará por 477 en 25 años

El pasado domingo, el banco Morgan Stanley alertó de que la demanda de estos minerales críticos aumentará, según sus predicciones, un 477% entre 2025 y 2050. Según los datos de 'White & Case LLP', en 2024 China dominaba la producción de, al menos, 15 de estos materiales, entre los que destacan el galio (98,7%), magnesio (95%), tungsteno (82,7%) y tierras raras (69,2%).

Esta iniciativa es la primera en este sector emprendida por EEUU, y guardaría similitudes con la reserva de petróleo de emergencia que ya existe en el país. Sin embargo, en lugar de crudo, se centraría en minerales como el galio y el cobalto. Según indica Bloomberg, se espera que la reserva incluya tanto tierras raras y minerales críticos como otros elementos de importancia estratégica que están sujetos a precios volátiles.

Servirá para no depender de China

La creación de la reserva estratégica responde a un objetivo claro: reforzar la independencia de EEUU —y sus empresas— de la cadena de suministro de estos materiales, controlada principalmente por la potencia rival del país, China, que es el principal proveedor y procesador mundial.

La fijación de Trump por asegurar el suministro de tierras raras viene de lejos, desde que el pasado año Pekín decidió endurecer los controles de exportación sobre algunos de estos materiales. Este movimiento, enmarcado en la suerte de Guerra Fría comercial que libran ambas potencias, obligó a algunas empresas del país a reducir su producción. Lo cierto es que EEUU ya cuenta con una reserva nacional de minerales críticos para abastecer sus necesidades militares, pero este fondo, que aún debe echar a andar, estará destinado a usos empresariales y civiles.

Grandes compañías involucradas

Desde el comienzo de la presidencia de Trump, EEUU ha potenciado la inversión del estado en compañías mineras nacionales, como USA Rare Earth o Ramaco Resources, para impulsar la producción y procesamiento de las tierras raras en el país, sin depender de agentes externos. Washington ha suscrito hasta el momento acuerdos bilaterales con Australia, Japón, Malasia y otros países sobre esta cuestión. En una cumbre que tendrá lugar en la capital del país la próxima semana, la Casa Blanca tratará de presionar a más países para suscribir pactos similares.

Hasta ahora, más de una docena de empresas participan en el proyecto, entre ellas General Motors, Stellantis, Boeing, Vernova, y Google, a través de su matriz Alphabet. Tres empresas de comercio de materias primas —Hartree Partners LP, Traxys North America LLC y Mercuria Energy Group Ltd.— se han comprometido a gestionar las compras de las materias primas para abastecer la reserva.