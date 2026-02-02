La IA aprende a hablar gallego

La inteligencia artificial conversacional da un paso decisivo hacia la cercanía cultural al incorporar, por primera vez, un sistema capaz de mantener diálogos completos en gallego nativo en tiempo real, respetando su acento, musicalidad y giros propios del idioma. Este avance, desarrollado en Porriño, permite a las empresas de Galicia integrar IA de voz en atención al cliente y ventas con una experiencia más humana y próxima. El proyecto lleva el sello de VIDIV, que se posiciona así como pionera en este ámbito.

El asistente ha sido adiestrado para reconocer acentos locales y particularidades fonéticas de distintas comarcas, lo que le permite identificar modismos, giros propios y expresiones características de los más de 300 municipios de la comunidad. Esta capacidad refuerza la proximidad con el usuario y mejora la experiencia del cliente en cada interacción.

La tecnología reacciona en apenas 2 milisegundos a rasgos fonéticos como el teísmo, presente en parroquias limítrofes con Zamora, así como a la ausencia de gheada y seseo en determinadas zonas. Los modelos de síntesis de voz han sido entrenados para reproducir con fidelidad la cadencia, el ritmo y la entonación propias del gallego, logrando una sensación de diálogo fluido y natural.

Desde la compañía destacan el potencial del sistema como herramienta de marketing conversacional para las empresas gallegas que buscan comunicarse con sus clientes en su lengua materna. La estrategia pasa por ampliar progresivamente el asistente al resto de lenguas cooficiales, con el objetivo de adaptar la IA a los contextos culturales y lingüísticos de cada territorio.

Empresas que ya apuestan por el proyecto

En apenas medio año desde su lanzamiento, el asistente de VIDIV ya ha sido implantado por organizaciones como IE University, FEMXA y la multinacional Moeve (anteriormente CEPSA), lo que refuerza su posicionamiento en entornos B2B y comercio electrónico. El servicio ofrece soporte 24/7, con marcación nacional sin sobrecostes para el usuario final.

Noticias relacionadas

La plataforma se apoya en la tecnología de LiveKit para el procesamiento de audio en streaming en tiempo real, lo que permite atender cientos de conversaciones simultáneas con baja latencia. Con su apuesta por el gallego nativo, VIDIV consolida un modelo de tecnología local con proyección global, donde hablar el idioma del cliente se convierte en una ventaja competitiva real para las empresas de Galicia.