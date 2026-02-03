Ayesa sella la venta de su ingeniería a la canadiense Colliers por 600 millones de euros

La operación de la venta de la compañía sevillana Ayesa se cierra por completo. Lo que era un secreto a voces, ya se ha materializado: la canadiense Colliers se ha hecho con la histórica división de ingeniería de la hispalense en una gran operación que asciende a los 600 millones de euros, según han confirmado fuentes de la compañía a este periódico y ha adelantado Expansión.

Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre del año, una vez recibidas las autorizaciones por parte de las autoridades pertinentes, ha informado la compañía en una nota de prensa.

Antes de llegar aquí, la firma fundada por José Luis Manzanares Japón anunciaba al filo de las campanadas de Fin de Año que el consorcio público-privado vasco liderado por el Gobierno de Euskadi junto a Kutxabank y BBK compraba su pata tecnológica (que suponía dos tercios de su negocio) por 480 millones de euros, lo que hace que la operación completa supere los 1.000 millones de euros.

Salida de la familia Manzanares

La venta supondrá la salida al completo de la familia Manzanares de Ayesa, que hasta esta operación contaba con 13.000 profesionales y presencia directa en 24 países de Europa, América, África, Asia y Oceanía. Hay que recordar que la firma fue fundada en 1966 -hace justo 60 años- y está dirigida desde 2019 por su el hijo del impulsor, José Luis Manzanares Abásolo, quien dio entrada en 2021 a A&M Capital Europe (AMCE), el fondo de inversión que se hizo con el grueso de la compañía y que controlaba, hasta su proceso de venta, dos tercios de su capital.

La familia Manzanares culmina de esta manera su ciclo de inversión en Ayesa, iniciado por su fundador, José Luis Manzanares Japón en 1966, "y después de haber contribuido a crear una de las mejores compañías de ingeniería del mundo". Al cierre de la operación, José Luis Manzanares Abásolo dejará su cargo como consejero delegado de Ayesa y Rosalío Alonso, actual director de operaciones del grupo, será nombrado nuevo CEO de Ayesa Engineering.

José Luis Manzanares Abásolo ha señalado que “para la familia este paso forma parte de la evolución natural de un proyecto cuya esencia siempre ha sido crecer, transformarse y aspirar a más. La compañía seguirá avanzando con la misma ambición y solidez que la han caracterizado desde sus inicios hace 60 años. Colliers es el socio natural para Ayesa, por su confianza en nuestra estrategia y en nuestro equipo, y por el respeto demostrado hacia nuestra historia en España y en Sevilla, reflejado en su compromiso con el mantenimiento de nuestra presencia en la región. Ayesa afronta esta nueva etapa con ilusión y con una clara vocación de crecimiento a largo plazo”.

Rosalío Alonso ha añadido que “la incorporación a Colliers nos permitirá seguir construyendo sobre nuestro legado de innovación y excelencia en el servicio, ampliar nuestra oferta a clientes y generar nuevas oportunidades para nuestros profesionales. Nuestro equipo afronta esta nueva etapa con ilusión y con la vocación de seguir creciendo como socios a largo plazo”.

Integración al 100% en Colliers

Colliers se hace con el 100% de Ayesa Ingeniería, lo que supone una integración de la sevillana en la división dedicada a este sector de la canadiense. Este proceso se llevará a cabo de manera similar a la integración en la compañía de Englobe, una firma también canadiense y experta en ingeniería que ha mantenido su nombre y su sede fiscal, al igual que a sus trabajadores, por lo que quedará en Sevilla.

"Ayesa Engineering mantendrá su operativa actual y su marca, construida como una ingeniería de referencia a lo largo de 60 años de trayectoria. Asimismo, la sede de la compañía se mantendrá en Sevilla, ciudad de origen del grupo, reafirmando su compromiso con el desarrollo del empleo cualificado y la actividad económica en el territorio", ha señalado la compañía en la nota difundida.

Precisamente esta es una de las principales preocupaciones en la capital andaluza: si se mantendrá el grueso de su plantilla de la pata de ingeniería en la capital hispalense. En estos momentos, se encuentra ubicada en Sevilla TechPark, donde es una de las empresas más potentes y de las primeras en apostar por la Cartuja para asentarse.

“Con la adquisición de Ayesa damos un nuevo paso clave en nuestra trayectoria de más de 30 años de creación de valor para nuestros accionistas”, ha indicado Jay Hennick, presidente y consejero delegado global de Colliers. “Esta operación estratégica amplía nuestra presencia global en el sector de la ingeniería y la gestión de proyectos, un segmento de alto crecimiento; refuerza nuestra posición entre las 30 principales firmas de ingeniería del mundo, y aporta mayor escala y más oportunidades tanto para nuestros clientes como para nuestros profesionales. La cultura de excelencia en el servicio y de innovación de Ayesa encaja plenamente con la de Colliers, sentando las bases para un crecimiento sostenido y una mayor creación de valor”.

24.000 empleados y presencia en 70 países

La canadiense es una multinacional especializada en la prestación de servicios inmobiliarios que cuenta con 24.000 empleados, tiene presencia en más de 70 países y cotiza en el Nasdaq y el Toronto Stock Exchange. El valor de su acción en el parqué se situaba esta última semana en el entorno de los 136 dólares. Registra una facturación global de 5.500 millones de dólares (4.641 millones de euros). "La operación refuerza de forma decisiva su división de ingeniería, que se consolidará como un actor global de primer nivel al situarse entre las 30 mayores ingenierías del mundo", ha abundado la nota de prensa.

Con la incorporación de Ayesa Engineering, la compañía ampliará su presencia a Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y el sur de Asia, que se suma a sus mercados tradicionales de Estados Unidos, Canadá y Australia.

Entre las operaciones más destacadas llevadas a cabo por Colliers en Sevilla el pasado año se encuentra el asesoramiento a Shaftesbury en la venta a Blasson Property del edificio de oficinas Generali en la Plaza Nueva, con proyecto y licencia para su reconversión en un hotel de lujo que será operado por Four Seasons.

Para esta operación, Colliers ha contado con Alantra como asesor financiero y Uría Menéndez como asesor legal; Ayesa ha contado con Baird y Arcano Partners como asesores financieros, con Pérez-Llorca y Weil, Gotshal & Manges como asesores legales, y con Alvarez & Marsal como asesor operacional en la separación corporativa.