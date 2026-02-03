Competencia multa a Repsol con 20,5 millones y le prohíbe participar en contratos públicos

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha multado con 20,5 millones de euros a Repsol por "aprovechar su posición de dominio" durante la crisis energética para encarecer el precio que cobra a sus competidores por adquirir el combustible en el mercado mayorista, mientras ofrecía descuentos 'agresivos' a los clientes de sus estaciones de servicio. Repsol ha anunciado que recurrirá la sanción tras mostrar su rechazo "tajante" a una decisión que se apoya "en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022, y no acredita ni posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado". "Estamos convencidos de que los tribunales nos darán la razón", afirma la compañía.

Los hechos sucedieron entre abril y diciembre de 2022, coincidiendo con un momento en el que el precio de los carburantes se disparó por la invasión rusa de Ucrania y afectaron especialmente al diésel, cuyo precio, durante seis meses de 2022 superó por primera vez al de la gasolina en España. Entonces (en marzo de 2022), el Gobierno puso en marcha una bonificación de 20 céntimos el litro de carburante. Esa rebaja se aplicaba directamente al repostar en cualquier estación de servicio, pero en el caso de los grandes operadores, como Repsol, el descuento era mayor al añadir una rebaja adicional de 5 céntimos por litro para los clientes profesionales que repostasen gasóleo.

A esta ventaja competitiva en la venta a través de sus estaciones de servicio, se añade que al tener capacidad de producción de carburante en sus refinerías, la petrolera vendía a sus competidores --estaciones de servicio independientes o de bajo coste-- a precios más altos. Ese 'efecto pinza' entre el alto precio al que las compañías independientes compraban el combustible suministrado por Repsol y las dificultades que tenían de realizar ofertas que se asemejasen a las de la petrolera en las estaciones de servicio, expulsaba 'de facto' a los operadores más pequeños del mercado, según la CNMC.

Repsol defiende que "es la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos, en este caso superiores a 450 millones de euros, comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración, para aliviar la delicada situación de familias y profesionales, todo ello en un contexto excepcional de mercado". Y añade que durante todo el procedimiento "no hubo exclusión de competidores ni dependencia real"- "La decisión de la CNMC identifica tan solo doce estaciones de servicio de tres competidores en cuatro entornos locales seleccionados arbitrariamente por la CNMC", explica la compañía y añade que esos operadores —Andamur, Arria y AS24— "aumentaron sus ventas y resultados en el periodo, operaron con márgenes positivos y dispusieron de numerosas alternativas de suministro".

La petrolera que dirige Josu Jon Imaz insiste en que tampoco se acredita "ninguna salida del mercado de ningún competidor por la supuesta conducta ni a nivel nacional ni en los propios entornos seleccionados" y que de las tres empresas afectadas, una de ellas (AS24) ha reconocido expresamente que "no ha sufrido ningún pinzamiento mediante un escrito aportado a la CNMC, que el organismo regulador ha ignorado". Además, recuerda que, según datos de la propia CNMC, la cuota de mercado de los operadores independientes crece frente a los operadores tradicionales --a finales de 2024 suponían el 45% de las estaciones de servicio (5.736 gasolineras)-- y lamenta que no haya "ninguna referencia al fraude en el expediente, pese a las dos denuncias presentadas por Repsol".

Fue a finales de 2022 cuando la CNMC inspeccionó las sedes de varios operadores de hidrocarburos --además de Repsol, también registró las sedes de Cepsa y BP-- tras haber recibido diversas la denuncia de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) y la Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos. Y en diciembre del año siguiente abrió un expediente sancionador contra Repsol por un posible abuso de su posición de dominio en el mercado.

Tras este periodo, el organismo que dirige Cani Fernández ha acreditado que varias sociedades del grupo Repsol "desplegaron una estrategia incompatible con su posición de dominio para ganar volumen a sus competidores (estaciones de servicio independientes o de bajo coste), y revertir así la pérdida de ventas y de cuota de mercado que sufrían desde 2019". Todo ello derivó en una práctica de estrechamiento de márgenes comerciales, que es una conducta prohibida para las empresas en posición de dominio por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).