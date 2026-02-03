Galicia termina 2025 con el precio de la leche más bajo de España: 52,9 céntimos por litro
Es la primera vez desde que hay registros que se baja de los 5.000 ganaderos con entregas
Galicia termina 2025 con el precio de la leche más bajo de España, aunque sube casi seis céntimos respecto a 2024. La cuantía que se paga a los productores cerró el año en 52,9 céntimos por litro, frente a los 47,2 céntimos del ejercicio anterior.
No obstante, esta subida generalizada de precios lácteos no ha servido para que Galicia deje de ser el peor dato de la España peninsular. La cifra gallega sigue siendo un céntimo inferior a la media española, que se sitúa en 54,2 céntimos. En Asturias los productores reciben 55,2 céntimos y en el País Vasco 58,2, muy por encima de la media gallega. Galicia aporta el 42% de la producción anual española.
La comunidad gallega termina 2025 con un total de 4.933 productores lácteos, 314 menos que los 5.247 de un año antes. Es la primera vez desde que hay registros que se baja de los 5.000 ganaderos con entregas.
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
- Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico
- La Xunta transfiere al Concello de Santiago la carretera de San Lourenzo a Vidán
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- El funcionario de Ames que es feliz rescatando la sabiduría de las aldeas
- El secreto de la cascada de O Ézaro se oculta 12 kilómetros río arriba
- Tradición 'furancheira', cocidos y filloas: así es el calendario gastronómico que reina este febrero en Galicia