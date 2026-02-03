Galicia termina 2025 con el precio de la leche más bajo de España: 52,9 céntimos por litro

Galicia termina 2025 con el precio de la leche más bajo de España, aunque sube casi seis céntimos respecto a 2024. La cuantía que se paga a los productores cerró el año en 52,9 céntimos por litro, frente a los 47,2 céntimos del ejercicio anterior.

No obstante, esta subida generalizada de precios lácteos no ha servido para que Galicia deje de ser el peor dato de la España peninsular. La cifra gallega sigue siendo un céntimo inferior a la media española, que se sitúa en 54,2 céntimos. En Asturias los productores reciben 55,2 céntimos y en el País Vasco 58,2, muy por encima de la media gallega. Galicia aporta el 42% de la producción anual española.

La comunidad gallega termina 2025 con un total de 4.933 productores lácteos, 314 menos que los 5.247 de un año antes. Es la primera vez desde que hay registros que se baja de los 5.000 ganaderos con entregas.