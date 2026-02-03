La gallega Velneo impulsa la “humanización” del software en residencias para mejorar la atención a mayores

En un momento en el que la tecnología se ha vuelto imprescindible en los centros de cuidados, la pregunta ya no es solo qué sistemas usan las residencias, sino para quién trabajan realmente. Desde Vigo, Velneo plantea que el software deje de ser una herramienta fría de gestión y pase a convertirse en un aliado directo del bienestar de las personas mayores y de la tranquilidad de sus familias, integrando la información clínica y diaria en una plataforma pensada para acompañar, no solo para administrar.

La compañía gallega ha desarrollado soluciones para residencias geriátricas que apuestan por la humanización del software, un enfoque que va más allá de los clásicos sistemas de gestión empresarial (ERP) y que pone el foco en el usuario final. El objetivo es que la tecnología ayude a los equipos profesionales a ofrecer una atención más personalizada y a las familias a estar informadas en tiempo real de la evolución de sus seres queridos.

Entre las funcionalidades destaca la monitorización 24x7 de aspectos clave como alimentación, medicación, constantes vitales y evolución diaria de cada residente. Esta información se comparte a través de un panel digital para las familias, que centraliza los datos relevantes y evita la dispersión de informes difíciles de interpretar.

El sistema incorpora además alertas personalizadas cuando algún parámetro se sale de los rangos habituales de cada persona, lo que permite activar respuestas más rápidas y soluciones más efectivas en menos tiempo. Con ello, los centros pueden avanzar hacia una monitorización proactiva, anticipándose a posibles incidencias mediante el análisis de datos y reforzando una medicina preventiva aplicada al día a día del cuidado.

Desde la empresa subrayan que esta digitalización no busca sustituir el trato humano, sino reforzarlo. La tecnología convive de forma “silenciosa” con los residentes para que los profesionales ganen margen de actuación y puedan dedicar más tiempo a la atención directa. En ese equilibrio entre datos y cuidados, Velneo defiende que el software debe servir para personalizar la vejez y no para estandarizarla, mejorando la calidad de vida sin perder el calor del contacto humano.