El paro sube en 3.113 personas en enero en Galicia, tercera comunidad española donde más crece en términos absolutos

El paro registrado en las oficinas gallegas de los servicios públicos de empleo subió en 3.113 personas en enero, lo que supone un 2,78% más que en diciembre, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De esta manera, Galicia se sitúa como la tercera comunidad española donde más subió el número de desempleados en términos absolutos en enero, solo por detrás de Andalucía (8.046) y de Madrid (3.659).

Así, el número de parados en la Galicia creció (en términos relativos) por encima de la media nacional, ya que en el total de España esta cifra se incrementó en 30.392 personas, un 1,26% más que en el último mes de 2025.

En total, Galicia cuenta con 115.144 parados, lo que son 6.176 menos que hace un año (-5,09%). Esta bajada también es inferior a la media estatal, que cayó en los últimos 12 meses un 6,17%, con 160.381 desempleados menos.

Por provincias, todas ellas registraron aumentos del número de parados en enero, con A Coruña y Pontevedra a la cabeza, con 1.092 y 1.063 desempleados más, respectivamente, mientras que en Lugo esta cifra se incrementó en 448 personas y en Ourense, en 510.

De los más de 115.000 desempleados gallegos, cerca de un 58% era mujer y un 4,5% tenía menos de 25 años. Por sectores, la mayoría de los parados en Galicia pertenece al sector servicios, con 83.645 personas, un 72,6% del total.