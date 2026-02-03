Santiago reúne a inversores y científicos para llevar la tecnología del laboratorio a la calle

La ciencia que nace en los laboratorios gallegos busca estos días su sitio en el mercado. Con este objetivo, Santiago acoge los días 11 y 12 de febrero la cuarta edición de Invertir en Ciencia Sí es Rentable, un encuentro que reúne a investigadores, emprendedores e inversores con un objetivo común: convertir el conocimiento en empresas, empleo cualificado y soluciones útiles para la sociedad. En el centro del debate están las tecnologías Deep Tech, como la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica o los nuevos materiales, llamadas a marcar la próxima revolución industrial.

El foro llega en un contexto favorable para la inversión tecnológica. Según datos de SpainCap, el capital riesgo invirtió en España 1.731 millones de euros en 2025, un 57% más que el año anterior, en un total de 654 operaciones. Un impulso que refuerza la idea de que la ciencia empieza a verse no solo como un motor de conocimiento, sino también como una oportunidad económica real.

Uno de los ejes de esta edición es el reto de Europa de ganar autonomía tecnológica en ámbitos estratégicos como la salud, la biotecnología, el sector aeroespacial o la seguridad. “Detrás de un nuevo fármaco, de una solución circular o de un avance en diagnóstico hay un ecosistema científico y emprendedor que muchas veces pasa desapercibido. Queremos hacerlo visible”, señaló la directora de Unirisco, Inmaculada Rodríguez, entidad organizadora del encuentro junto a Xesgalicia.

Dentro del programa, los inversores visitarán dos centros de referencia de la Universidade de Santiago de Compostela, el CiTIUS y el CiMUS, para conocer proyectos con potencial de llegar al mercado. La idea es acercar la investigación puntera al mundo empresarial y facilitar que las ideas que nacen en la universidad encuentren financiación para convertirse en productos y servicios reales.

En las mesas de debate participarán fondos de capital riesgo como Kibo Ventures, Columbus Venture Partners o Nazca Capital, junto a empresas surgidas de la investigación como Alén Space, Origo Biopharma o Gradiant, que sirven de ejemplo de que desde la ciencia también se pueden crear compañías competitivas a nivel internacional.

El encuentro también analizará el papel de las administraciones públicas en el apoyo al emprendimiento científico y las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en sectores como la salud, la industria o los servicios públicos. Además, entidades sociales vinculadas a la investigación médica explicarán por qué invertir en ciencia no solo tiene retorno económico, sino también un impacto directo en la calidad de vida.

Noticias relacionadas

En esta edición, el ecosistema invitado es Biocat, el hub de ciencias de la vida de Cataluña, que compartirá mesa con representantes del sector de la salud en Galicia para abordar los retos comunes. La jornada se cerrará con la intervención de Cristina Garmendia, fundadora de Ysios Capital y presidenta de la Fundación Cotec, que pondrá el broche a un encuentro que busca demostrar que apostar por la ciencia también es apostar por el desarrollo económico.