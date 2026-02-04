Recortes de hasta 9 céntimos en la leche amenazan con 125 millones de pérdidas a los ganaderos gallegos

La negociación de los nuevos contratos llega en un momento de máxima tensión para el sector lácteo gallego, que afronta la renovación de la mayoría de acuerdos a partir de abril con una fuerte presión a la baja sobre los precios. Así lo advierte Unións Agrarias desde donde alertan de que esta dinámica pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones y acelera el abandono del medio rural en Galicia.

Así lo expusieron este miércoles en rueda de prensa en Santiago el portavoz del sector lácteo de la organización, Óscar Pose, y el vicesecretario general, Félix Porto, quienes denunciaron que las ofertas de renovación de contratos remitidas por las industrias contemplan rebajas de entre 3 y 9 céntimos por litro, e incluso superiores en algún caso. Según explicaron, estas propuestas afectan a cerca del 90% de los productores gallegos que deben renovar contratos desde abril.

El sindicato alertó de que estas bajadas llegan en un contexto de desaparición continuada de explotaciones: en el último año cerraron 314 granjas en Galicia y el número de productores con entregas cayó por primera vez por debajo de los 5.000, mientras que en el conjunto de España se perdieron 555 explotaciones. Aunque Galicia mantiene un ligero aumento de la producción láctea, la organización subraya que ya no logra compensar el cierre de granjas en otras comunidades.

Unións Agrarias denuncia además el diferencial de precios que sufren los ganaderos gallegos respecto a la media estatal. En 2025, los productores de Galicia cobraron de media 2,7 céntimos menos por litro que el conjunto de España, lo que, según sus cálculos, supuso 83 millones de euros que dejaron de ingresar las explotaciones gallegas, pese a producir una leche de mayor calidad por su mayor contenido en grasa y proteína.

La organización agraria acusa a las industrias de utilizar la reciente caída del precio de la mantequilla en los mercados internacionales como excusa para trasladar recortes inmediatos al precio en origen, cuando —recuerdan— no aplicaron subidas durante los dos años de máximos históricos de estos productos.

Presión a la baja

Ante esta situación, Unións Agrarias anuncia que recurrirá a la AICA y a la CNMC para que investiguen si las ofertas vulneran la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe pagar por debajo de los costes de producción. La organización calcula que una bajada media de 4 céntimos supondría para Galicia dejar de ingresar alrededor de 125 millones de euros al año, una cifra que consideran inasumible para un sector ya tensionado por los costes, los problemas de relevo generacional y las recientes crisis sanitarias en la cabaña ganadera.

Además, alertan del riesgo de que estas rebajas aceleren el abandono del rural, con impacto directo en la superficie agraria útil, el aumento de incendios forestales y el deterioro del equilibrio medioambiental. “Sin rentabilidad, no hay futuro para el sector”, advirtieron, al tiempo que reclamaron un sistema objetivo de indexación de precios que vincule el precio de la leche a indicadores transparentes de costes, mercados europeos y precios en destino, para evitar que el valor en origen dependa únicamente de la decisión de la industria.