Los analistas auguran que el BCE mantendrá los tipos por quinta reunión consecutiva, pero avisan de posibles futuras bajadas

Pese a la histórica fortaleza del euro frente al dólar, que en los últimos días ha alcanzado máximos no vistos desde 2021 superando el umbral de los 1,20 dólares, existe un quórum entre los analistas macroeconómicos. Según su lectura, el Banco Central Europeo (BCE) no se dejará llevar por los últimos movimientos en el cambio de divisas y mantendrá intactos los tipos de interés en el 2%, tal y como ya hizo en sus últimas cinco reuniones de política económica.

Felix Feather, Economista de Aberdeen Investments, indica que algunos responsables políticos de altísima importancia en Europa, como el gobernador del Banco Nacional de Austria, Martin Kocher, o el Gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, "han expresado su preocupación por esta tendencia —la apreciación casi sin precedentes del euro frente al dólar—, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre una posible respuesta del BCE con una flexibilización de la política monetaria".

El BCE esperará y jugará bien sus cartas

Por su parte, Felipe Villarroel, gestor de TwentyFour AM, anticipa que "no habrá cambios en la postura actual de política monetaria". "Si bien la reciente apreciación del euro frente al dólar se ha convertido en un tema clave debido a su posible impacto desinflacionario, es probable que el BCE supervise esta situación de cerca en lugar de tomar medidas inmediatas", explica el analista. Además, Villarroel destaca que las perspectivas macroeconómicas, incluidas las proyecciones del organismo presidido por Christine Lagarde correspondientes a diciembre de 2025 que estiman un crecimiento del 1,2% en 2026 y una inflación que se moderará al 1,9%, "respaldan el mantenimiento de una tasa de política neutral".

El estratega senior de Crédit Mutuel Asset Management, François Rimeu, considera que el comunicado del BCE para justificar su inmovilismo tendrá como objetivo "preservar la máxima flexibilidad en cuanto a la orientación futura de la política monetaria, sin compromisos explícitos ni indicaciones precisas sobre la trayectoria futura". Concuerdan en la institución con que la máxima autoridad comunitaria debe prolongar la pausa. "No obstante, debería recordar que esta fase de espera no constituye un compromiso permanente", apostillan.

Los analistan no descartan una bajada en el futuro

Martin Wolburg, economista sénior de Generali AM, se suma al consenso de los expertos frente a la presente reunión, pero expresa más dudas respecto al futuro de los tipos. "Las recientes declaraciones de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE sugieren que la fortaleza del euro se ha convertido en un factor más explícito de la función de reacción, y el gobernador del BdF, Villeroy de Galhau, ha afirmado que un «euro fuerte» es un elemento que guiará la política del BCE", argumenta.

"Por lo tanto, consideramos que una mayor apreciación del euro es un riesgo clave que podría desencadenar una flexibilización de la política monetaria. En este contexto, también consideramos exageradas las expectativas del mercado de una subida de tipos en 2027", detalla, abriendo la puerta a una posible bajada de tipos en 2027, al tiempo que prácticamente descarta un endurecimiento de la política monetaria en este año.

Noticias relacionadas

Los analistad de Bank of America, por su parte, reiteran que siguen esperando que el BCE recorte la política monetaria en marzo, aunque reconocen que su convicción se está desvaneciendo, aunque siguen viendo un sesgo general de flexibilización monetaria, ya que los precios de la energía y la fortaleza del euro se combinan para reducir la inflación a medio plazo, mientras que la incertidumbre no favorece el crecimiento de la eurozona.