Atriga reduce las reclamaciones fiscales un 6% y refuerza la asistencia al contribuyente

Reducir las reclamaciones y facilitar la vida de los contribuyentes es el objetivo de Atriga, que sigue implementando medidas para mejorar el cumplimiento voluntario y luchar contra el fraude fiscal. Así lo destacó este jueves su directora, Sonia Lafont, durante la inauguración de las XIV Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad en A Coruña, un foro clave para debatir sobre fiscalidad y contabilidad en Galicia.

En su intervención, Lafont recordó que Atriga ha ampliado las formas de pago disponibles para los contribuyentes: además de los TPV físicos y virtuales, la domiciliación bancaria, plataformas como Bizum, giros postales o los dispositivos de los carteros rurales, ahora también es posible realizar transferencias y domiciliaciones a través de entidades financieras no colaboradoras dentro del ámbito SEPA.

La directora subrayó igualmente la ampliación de la asistencia en la confección de autoliquidaciones, iniciada en 2023 con el modelo 620 para la transmisión de vehículos usados y extendida en 2025 a otras operaciones del Impuesto sobre Transmisiones. Gracias a estas medidas, los índices de litigiosidad han descendido: las reclamaciones presentadas se redujeron un 6% respecto al año anterior y casi un 34% en comparación con años previos al valor de referencia.

Durante su intervención, Sonia Lafont destacó también el papel de los colaboradores sociales, como economistas y asesores fiscales, señalando que el número de profesionales colegiados presentes en las jornadas creció un 9% respecto al año anterior, un reflejo del aumento de la colaboración en la gestión tributaria.

La directora puso en valor además la importancia de la formación y actualización de los conocimientos tributarios, asegurando que foros como estas jornadas permiten debatir y analizar diferentes perspectivas sobre la materia. Con este objetivo, anunció que Atriga celebrará en mayo, por segundo año consecutivo, nuevas jornadas para revisar criterios, contenidos y la última jurisprudencia en materia tributaria autonómica.