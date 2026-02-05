Atriga reduce las reclamaciones fiscales un 6% y refuerza la asistencia al contribuyente
La directora de la Axencia Tributaria de Galicia, Sonia Lafont, inauguró las XIV Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad, destacando los avances en pagos, autoliquidaciones y colaboración profesional
Reducir las reclamaciones y facilitar la vida de los contribuyentes es el objetivo de Atriga, que sigue implementando medidas para mejorar el cumplimiento voluntario y luchar contra el fraude fiscal. Así lo destacó este jueves su directora, Sonia Lafont, durante la inauguración de las XIV Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad en A Coruña, un foro clave para debatir sobre fiscalidad y contabilidad en Galicia.
En su intervención, Lafont recordó que Atriga ha ampliado las formas de pago disponibles para los contribuyentes: además de los TPV físicos y virtuales, la domiciliación bancaria, plataformas como Bizum, giros postales o los dispositivos de los carteros rurales, ahora también es posible realizar transferencias y domiciliaciones a través de entidades financieras no colaboradoras dentro del ámbito SEPA.
La directora subrayó igualmente la ampliación de la asistencia en la confección de autoliquidaciones, iniciada en 2023 con el modelo 620 para la transmisión de vehículos usados y extendida en 2025 a otras operaciones del Impuesto sobre Transmisiones. Gracias a estas medidas, los índices de litigiosidad han descendido: las reclamaciones presentadas se redujeron un 6% respecto al año anterior y casi un 34% en comparación con años previos al valor de referencia.
Durante su intervención, Sonia Lafont destacó también el papel de los colaboradores sociales, como economistas y asesores fiscales, señalando que el número de profesionales colegiados presentes en las jornadas creció un 9% respecto al año anterior, un reflejo del aumento de la colaboración en la gestión tributaria.
La directora puso en valor además la importancia de la formación y actualización de los conocimientos tributarios, asegurando que foros como estas jornadas permiten debatir y analizar diferentes perspectivas sobre la materia. Con este objetivo, anunció que Atriga celebrará en mayo, por segundo año consecutivo, nuevas jornadas para revisar criterios, contenidos y la última jurisprudencia en materia tributaria autonómica.
- Los trabajadores votan este miércoles si desconvocan la huelga de buses en Santiago
- ¿Qué se sabe de la borrasca Leonardo y como será su impacto en Galicia en las próximas horas?
- Rechazo del sector del transporte al preacuerdo con la patronal: ¿Qué pasa con la huelga en Santiago?
- A Reixa, obrigada a trasladarse de novo: 'Onde imos, hotel que montan
- La queja de un diputado de Lalín por el pulpo a la gallega del Parlamento Europeo: 'Es como llamarle gaita a una vuvuzela
- La explosión de Vista Alegre en Santiago fue provocada por una fuga voluntaria de dos bombonas de gas y encender un cigarrillo
- Las lluvias récord provocan el mayor aumento de agua en los embalses en 40 años
- La laguna que solo emerge en inviernos muy lluviosos a media hora de Santiago