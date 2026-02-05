Castrosua va sobre ruedas: gana el premio a Autobús Ecológico del Año con su modelo HERO

La carrocera compostelana Castrosua arranca el año sobre ruedas y acaba de sumar un nuevo hito a su trayectoria con el premio a Autobús Ecológico del Año en España para su modelo HERO. Un reconocimiento, tal y como explica la compañía, que pone en valor su apuesta por una movilidad más sostenible, eficiente e innovadora en el ámbito del transporte de pasajeros.

El galardón, otorgado en los Premios Nacionales del Transporte 2026 por la revista especializada Viajeros, destaca el papel del HERO como una nueva generación de vehículos diseñada para responder a los retos actuales del transporte colectivo, tanto en términos de eficiencia energética como de reducción del impacto ambiental.

A la gala de entrega acudió una representación amplia de Castrosua, encabezada por su CEO, Beatriz Castro García, junto al director general, Javier Rodríguez Vilela; el director comercial, Ramón Senlle Sáez; y los responsables de cuentas Alberto Liñares Arán y Fernando Martínez Carregal. Una presencia que refleja el compromiso de toda la organización con la innovación y el futuro del transporte público.

Desde la empresa con sede en Santiago agradecieron al jurado y a la revista Viajeros este reconocimiento, que supone un impulso para seguir avanzando en el desarrollo de soluciones de movilidad sostenible y en la creación de vehículos cada vez más eficientes para el transporte colectivo.

Noticias relacionadas

Un referente

El premio al HERO refuerza la posición de Castrosua como uno de los referentes en la industria del transporte de pasajeros, en un momento clave para la transición hacia modelos de movilidad más responsables con el medio ambiente.