Mercadona abre 200 vacantes en Galicia para la campaña de verano
La compañía ofrece empleos a jornada completa y parcial en las cuatro provincias gallegas, con formación previa y horarios planificados con antelación
Con la temporada estival a la vuelta de la esquina, Mercadona refuerza su plantilla en Galicia para garantizar un servicio adaptado a la demanda de verano. Desde este mes de febrero, la compañía inicia su proceso de selección para cubrir vacantes en supermercados de toda la comunidad, ofreciendo condiciones claras y formación a quienes se incorporen.
Las oportunidades laborales abarcan múltiples localidades: Nigrán, Lalín, A Estrada, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Cambados, Vigo, Tui, Marín y Pontevedra; Monforte de Lemos, Sarria, Vilalba, Ribadeo y Foz; Xinzo de Limia, Verín, O Barco de Valdeorras y O Carballiño; así como Noia, Ribeira, Boiro, Cee, Ferrol, Narón, A Coruña, Culleredo, Oleiros y Betanzos.
Las vacantes son tanto a jornada completa, con un salario de 1.734 euros brutos al mes, como a jornada parcial, con remuneración de 867 euros mensuales. No se requiere experiencia previa, ya que Mercadona ofrece formación desde el primer día, permitiendo a los nuevos empleados desempeñar sus funciones de forma eficaz y segura en distintas secciones del supermercado.
Otro de los aspectos destacados por la compañía es la planificación horaria anticipada, que permite a los trabajadores organizar su tiempo libre y conciliar la vida personal con las necesidades del negocio durante la temporada alta.
Las personas que se incorporen pasarán a formar parte de un equipo con fuerte vocación de servicio al cliente, asegurando que tanto los clientes —a los que Mercadona llama “Jefes”— como los empleados tengan una buena experiencia durante la campaña de verano.
Las ofertas de empleo ya están disponibles en el Portal de Empleo de Mercadona
