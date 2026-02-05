Una startup acelerada desde Galicia gana el Premio Nacional de Industria ‘Bien hecho en España’

Hay proyectos que empiezan en pequeño y, casi sin hacer ruido, acaban subidos a un escenario nacional. Eso es lo que le ha pasado a Slimop Space, una startup que ha encontrado en el ecosistema gallego de emprendimiento tecnológico el impulso necesario para dar un salto de nivel y colarse entre las iniciativas industriales más prometedoras del país.

La compañía, impulsada por Business Factory Aero (BFAero), ha sido distinguida con el Premio Nacional de Industria ‘Bien hecho en España’ en la categoría de Emprendimiento Industrial. El galardón fue entregado por S.M. el Rey Felipe VI durante el VIII Congreso Nacional de Industria, celebrado en Bilbao.

El premio reconoce a empresas de nueva creación con una fuerte capacidad de innovación industrial y con proyectos que aportan alto valor añadido al tejido productivo. En el caso de Slimop Space, el jurado valoró su potencial para reforzar la competitividad, la sostenibilidad, la transformación digital y el desarrollo de capacidades tecnológicas propias, claves para el futuro de la industria.

La conexión con Galicia llega a través de BFAero, la aceleradora impulsada por la Xunta a través del Igape y Xesgalicia, a la que Slimop Space se incorporó en 2024 dentro del itinerario de Aceleración. En la actualidad, la startup participa en la séptima edición del programa en el itinerario de Consolidación, una fase orientada a reforzar su crecimiento industrial y su posicionamiento en el mercado.

Desdeel Gobierno autonómico, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, felicitó a la empresa por el reconocimiento y puso en valor el papel de los programas públicos de apoyo al emprendimiento industrial para atraer, acompañar y escalar proyectos tecnológicos con potencial de impacto real.

El reconocimiento a Slimop Space refuerza también el papel de BFAero como plataforma de apoyo al emprendimiento tecnológico e industrial, enmarcada en la Iniciativa Estratégica en Seguridad, Defensa y Aeroespacio 2025-2030, impulsada por la Xunta a través del Igape y Xesgalicia, con el objetivo de avanzar en soberanía tecnológica y en la creación de capacidades productivas propias.

Noticias relacionadas

Mejor aceleradora por segundo año

En paralelo, BFAero ha sido reconocida por segundo año consecutivo como la mejor aceleradora de España en el ranking Funcas. Desde 2018, ha apoyado 58 proyectos, impulsado la creación de 15 empresas tecnológicas, facilitado la llegada de 13 compañías a Galicia y contribuido a generar más de 270 empleos cualificados. Los proyectos de las dos últimas ediciones han captado más de 14 millones de euros de inversión.