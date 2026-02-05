UPTA alerta: más de 2.000 autónomos viven en pobreza laboral en Santiago y comarca

Abrir la persiana cada mañana no siempre significa llegar a fin de mes. En Santiago y su comarca, más de 2.000 personas autónomas siguen trabajando cada día sin conseguir unos ingresos que les permitan vivir con tranquilidad. Es la realidad que pone sobre la mesa UPTA España, que advierte de la existencia de una bolsa de pobreza laboral dentro del trabajo por cuenta propia y reclama medidas para ofrecer salidas reales al autoempleo precario.

Según los últimos datos del Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de UPTA, elaborados a partir de cifras de la Agencia Tributaria, en Galicia hay 47.495 personas trabajadoras autónomas que declaran rendimientos iguales o inferiores a 670 euros mensuales, lo que representa más del 20% del RETA en la comunidad. Dentro de este grupo, más de 29.856 personas desarrollan una actividad económica de forma habitual, con ingresos estables, pero insuficientes para garantizar una vida digna.

Desde UPTA alertan de que esta situación se ha convertido en un problema estructural. El actual modelo de fomento del emprendimiento ha generado una bolsa de autoempleo de baja rentabilidad, en la que miles de personas permanecen durante años sin mecanismos eficaces para reorientar su trayectoria profesional. La falta de alternativas protegidas mantiene a muchos autónomos atrapados en actividades económicamente inviables, con riesgo de endeudamiento y exclusión social.

Ante esta realidad, UPTA España ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una propuesta concreta: la puesta en marcha de un Programa de Transición Laboral Protegida: del RETA al Empleo Digno. El objetivo es facilitar una salida ordenada del autoempleo precario hacia un empleo por cuenta ajena en condiciones dignas, sin penalizaciones administrativas ni inseguridad económica durante el proceso.

El programa se basaría en itinerarios individualizados que combinarían diagnóstico económico-laboral, acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia, recualificación hacia sectores con demanda real e intermediación laboral activa. Todo el proceso se desarrollaría con acompañamiento durante la incorporación al empleo, para asegurar una transición estable.

La iniciativa se dirigiría de forma prioritaria a personas autónomas con rendimientos persistentemente bajos, especialmente en sectores de baja rentabilidad estructural. Según las estimaciones de UPTA, este programa podría alcanzar tasas de inserción laboral superiores al 60%, mejorar la empleabilidad de las personas participantes y contribuir de forma directa a la reducción de la pobreza laboral en el trabajo autónomo.

La provincia concentra el 30% del total gallego

En el plano territorial, la provincia de A Coruña concentra cerca del 30% del total gallego de autónomos en esta situación, lo que explica el peso que tiene el problema en áreas como Santiago y su comarca, donde el colectivo afectado supera las 2.000 personas.

Desde UPTA España reclaman la creación de una mesa técnica que permita poner en marcha el programa y arrancar con un proyecto piloto en 2026, con el fin de evaluar su impacto real antes de extenderlo al conjunto del Estado.

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, resume el fondo del problema con una idea clara: no todo lo que se llama emprendimiento garantiza una vida digna. Facilitar una transición protegida hacia el empleo por cuenta ajena no es un fracaso, sino una medida de justicia social y de eficiencia económica.