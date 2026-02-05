INDUSTRIA
Urovesa se apunta otro éxito con un premio a su innovación tecnológica
La compañía compostelana recibe el galardón “Academiae Innovatrix” por su excelencia en ingeniería y liderazgo en diseño, fabricación y montaje industrial
La innovación tecnológica vuelve a situar a Galicia en el mapa industrial nacional e internacional en un momento clave para la competitividad del tejido productivo. La Real Academia de Ingeniería ha premiado a Urovesa con el galardón Academiae Innovatrix, que reconoce a las empresas sobresalientes por su compromiso con la excelencia y la aplicación de técnicas avanzadas en sus procesos.
En un acto celebrado en Madrid, Justo Sierra, presidente de la firma compostelana, recibió el galardón y destacó la importancia de compartir este reconocimiento con todo el equipo de profesionales que implementa cada día soluciones innovadoras en diseño, fabricación y montaje, claves para mantener el nivel de exigencia tecnológica de la compañía. Gracias a esta apuesta por la tecnología, Urovesa se ha consolidado como un referente del sector industrial tanto en España como en el extranjero, con una trayectoria ligada a la mejora continua de sus procesos productivos.
La cita contó con la presencia de representantes del Ejército de Tierra y de la conselleira de Economía e Industria de la Xunta, quienes acompañaron a la empresa en la celebración de este importante logro y pusieron en valor el papel de la ingeniería como motor de desarrollo industrial.
Con este premio, Urovesa refuerza su compromiso con la excelencia tecnológica y la competitividad industrial, consolidando su papel como líder en proyectos que combinan ingeniería de vanguardia, eficiencia y calidad, y sentando un ejemplo para el sector en toda España.
