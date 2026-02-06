Galicia activa el día 13 las ayudas para certificar empresas del sector de la Defensa

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, clausuró este viernes en Santiago la Xornada de presentación das axudas á certificación de empresas galegas no sector da Defensa, un encuentro que sirvió para poner en el centro del debate uno de los grandes retos del tejido industrial gallego la accesibilidad a los sistemas de certificación exigidos para operar en el ámbito de la defensa, la seguridad y el aeroespacio, un ecosistema altamente regulado pero con crecientes oportunidades para las empresas del territorio.

Durante su intervención, Lorenzana agradeció la participación de representantes institucionales y empresariales, así como la aportación técnica de expertos que acercaron a las compañías asistentes la complejidad real del sistema de certificaciones en España y en la normativa europea, un entramado que, pese a sus dificultades, resulta imprescindible para acceder a proyectos estratégicos. La conselleira defendió que el objetivo de la jornada era precisamente “hacer más comprensible este mundo de habilitaciones y acreditaciones”, y subrayó que el trabajo conjunto entre administración, empresas y entidades especializadas permitirá simplificar el camino para que las compañías gallegas logren certificarse.

El encuentro sirvió también para presentar la nueva línea de ayudas a la certificación, que se abrirá el próximo 13 de febrero en el marco de la Estrategia de Defensa, Seguridad y Aeroespacio de Galicia, así como la guía de certificaciones de seguridad, defensa y aeroespacio, elaborada con la colaboración del Consorcio Aeroespacial Gallego, un documento técnico concebido como herramienta práctica y en constante actualización. Esta guía, explicó Lorenzana, ordena la información existente sobre trámites, procedimientos y tipologías de certificación, y recoge además casos de éxito de la industria gallega, con el objetivo de servir de referencia tanto para empresas ya integradas en el sector como para aquellas que aspiran a incorporarse.

La conselleira incidió en que las certificaciones no solo garantizan seguridad, fiabilidad y calidad, sino que acreditan el cumplimiento normativo, facilitan el acceso a las cadenas de suministro de grandes contratistas y aportan prestigio y ventaja competitiva. También remarcó su papel clave en la trazabilidad de los componentes, un aspecto esencial para el mantenimiento y la reparación en sectores críticos. En este contexto, defendió que Galicia incorpora por primera vez un apoyo público específico a la certificación, una carencia histórica que ahora se corrige para reforzar la posición de las empresas gallegas en el ámbito de la defensa y la seguridad.

Según los datos expuestos, Galicia cuenta ya con más de un centenar de empresas vinculadas al sector, con capacidad para fabricar hasta el 75 por ciento de las tipologías de componentes y servicios que demanda esta industria. Lorenzana destacó que el ecosistema es diverso y con potencial de crecimiento, desde compañías de automoción, TIC, metalmecánica o logística hasta pymes innovadoras y startups, además de centros tecnológicos y universidades que trabajan en tecnologías críticas. La estrategia, añadió, busca ampliar esta base industrial y conectar a las empresas gallegas con las cadenas de valor nacionales y europeas, generando empleo cualificado, inversión productiva y crecimiento arraigado al territorio.

Las ayudas, dotadas con 1,5 millones de euros, permitirán subvencionar hasta 75.000 euros por beneficiario para inversiones mínimas de 3.000 euros, y contemplan cinco líneas de apoyo la inscripción en el registro de armamento y material, la implantación de sistemas de gestión de calidad, las homologaciones de productos o sistemas, los trámites de seguridad ante el CNI y la elaboración de propuestas para convocatorias nacionales y europeas en defensa y seguridad. El plazo para solicitarlas estará abierto hasta el 13 de mayo.

Un sector estratégico para el futuro industrial

Lorenzana concluyó defendiendo que invertir en defensa es invertir en seguridad y soberanía estratégica, pero también en desarrollo económico para Galicia, y subrayó el papel de las administraciones a la hora de identificar capacidades, construir alianzas y crear un entorno favorable a la inversión. La conselleira trasladó un mensaje directo a las empresas gallegas cuentan con el apoyo de la Xunta para crecer, certificarse, internacionalizarse e innovar, con el objetivo de consolidar un sector industrial con proyección europea y capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía gallega.