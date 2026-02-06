La presión del precio de la vivienda lleva la cuantía de las nuevas hipotecas en Galicia a un récord y la cuota escala hasta los 636 euros

El mercado inmobiliario sufre su propio temporal por el choque de la fuerte demanda y la escasísima oferta tras muchos años con la construcción en mínimos para digerir el lastre del ladrillo de los tiempos de la burbuja. Y no tiene pinta de amainar pronto. El precio medio del metro cuadrado en España alcanzó un máximo histórico de 2.354 euros al cierre de 2025 tras un incremento del 2,2% frente al tercer trimestre y del 9,5% en la evolución anual. Ninguna comunidad se salva de la tendencia. El alza en Galicia fue del 2,1% y el 8,2%, respectivamente, hasta situarse en los 1.681 euros. La subida en la comunidad es especialmente intensa en el caso de la vivienda usada, protagonista de la mayor parte de las compraventas, con un avance del 9,2%. El metro cuadrado en este caso cotiza a 1.640 euros, por encima incluso de los pisos y casas nuevas: 1.632 euros, un 5,2% más que el ejercicio anterior.

A pesar de cierta desaceleración en las ventas, con variaciones muy desiguales entre autonomías, el vicedecano del Colegio de Registradores de la Propiedad habla claramente de un mercado «fuerte y dinámico». Se comercializaron 705.357 viviendas, un 10,7% más que en 2024. Galicia destaca entre los territorios con más movimiento. Las operaciones sobrepasaron las 28.800, lo que supone un ascenso del 14,2%. El repunte solo fue mayor en Castilla y León (18,7%), Extremadura (18,6%), Murcia (17,5%) y Castilla-La Mancha (15,4%).

La comunidad sobresale también en hipotecas firmadas con cerca de 18.800 a lo largo de 2025, un 20,6% por encima del año anterior. En toda España aumentaron el 14,5% (498.500). «El comportamiento del número de compraventas suele constituir el factor determinante para el aumento o descenso de las hipotecas, aportando mayor intensidad cuanto mayor es el peso de compraventas con financiación», explican los Registradores, aunque los créditos ahora mismo evolucionen a mayor velocidad que las transacciones.

Evolución de la cuantía de las hipotecas medias en Galicia / Hugo Barreiro

En medio del debate sobre la existencia o no de una guerra hipotecaria en la banca y la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de poner la lupa sobre los criterios de concesión, el negocio hipotecario funciona como un espejo de lo que está pasando en el sector con la presión de los precios. Nunca antes se había llegado en Galicia a semejante importe medio en los préstamos concedidos para la adquisición de una vivienda. Son 134.015 euros, un 8% más que un año antes. «Durante el ciclo inmobiliario 2014-2022, el endeudamiento hipotecario por vivienda sufrió un crecimiento intenso como consecuencia del aumento del precio de la vivienda y de la superficie media transmitida», recuerdan los Registradores, pasando de los 100.841 euros de finales de 2013 a los 145.190 euros en 2022. Ahora en todo el país llega a los 171.177 euros. En la medida en la que el coste de los inmuebles siga la tendencia alcista, «las cuantías alcanzadas darán lugar a nuevos máximos históricos».

«Deterioro en la accesibilidad»

Con ese nivel de endeudamiento creciente, los indicadores de accesibilidad registran «un nuevo deterioro». Porque hay que pagar más al mes. La cuota mensual de los nuevos préstamos en Galicia escala a su pico de los últimos 17 años. Son 635,7 euros, un 5% más que en el tercer trimestre y el 7,4% por encima del periodo de octubre a diciembre de 2024. Supone ya el 30% del salario medio en la comunidad. En el conjunto del país se aproxima a los 800 euros (33,8% del salario) y todo apunta a una evolución similar a corto plazo por el acelerón de los precios de la vivienda.

Sí perciben los Registradores «una relativa estabilidad» en los tipos aplicados. De media, en las operaciones formalizadas en los últimos tres meses del año en Galicia rebota ligeramente hasta el 2,94%. Casi ocho de cada diez hipotecas en todo 2025 fueron a tipo fijo, donde el interés medio se situó en el 2,91%. La comunidad sigue figurando como uno de los territorios donde este segmento de préstamos pesa más, a pesar de la ralentización que se vislumbra en los últimos meses frente a las hipotecas variables, que crecieron casi un punto. El tipo en ella ronda el 3,01%.

La otra variable que está ayudando a amortiguar el encarecimiento de la vivienda en los créditos para comprar está en los plazos de amortización. Que crecen. En la comunidad se expanden hasta los 24,75 años.

Más visados

Todos los expertos coinciden en que se necesita construir más para aliviar las tensiones del mercado inmobiliario. A eso apuntan los datos del Consejo Superior de Arquitectos de España (CSCAE). En 2025 se 122.122 viviendas para obra nueva (2,1% más que en 2024), el mejor dato desde 2019, antes de la pandemia de coronavirus, aunque todavía una cifra insuficiente para atender la demanda actual. La presidenta del organismo, Marta Vall-llossera, apeló ayer a una mayor voluntad política y seguridad jurídica para incentivar la actividad. El CSCAE recuerda que visar una vivienda no significa que esté en el mercado. Es solo el primero de muchos trámites para ponerla en pie.

La superficie total visada en Galicia engordó el 32,8%. En rehabilitación residencial medró el 16,26%; y en obra nueva para vivienda se elevó casi el 43%, un incremento únicamente superado por Baleares (51,2%).