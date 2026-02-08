“Galicia tiene en agro y biotech su gran baza para captar inversión”

Roberto Ranera, General Partner de BeAble Capital, uno de los fondos pioneros en ciencia y tecnología en España, llega a Santiago para participar en la cuarta edición de “Invertir en Ciencia Sí es Rentable”, un encuentro que reúne a investigadores, emprendedores e inversores con el objetivo de transformar la investigación científica en empresas, empleo cualificado y soluciones de impacto. Con más de 20 años de experiencia en capital riesgo y venture capital, Ranera hablará sobre las oportunidades de inversión en Galicia y la importancia de fomentar un ecosistema científico sólido.

¿Qué papel puede jugar Galicia en el mapa del capital riesgo español?

“Madrid y Barcelona concentran la mayor parte de la inversión, seguidas por Valencia y el País Vasco. Galicia se está posicionando sobre todo en biotecnología, con clústeres y asociaciones especializadas en el mundo bio. El agro y la biotecnología son sectores donde Galicia puede jugar un papel importante en los próximos años, aunque también hay avances en aeroespacial y ciencias del mar.”

¿Qué sectores acaparan actualmente la inversión en España?

“Hay mucha inversión en economía circular, economía verde y energía. Europa está muy centrada en descarbonización, reutilización de materiales y sostenibilidad. Son áreas en las que hoy se está apostando fuerte desde la tecnología.”

En estas jornadas se analiza también el éxito de las spin-offs. ¿Cree que ya hay más cultura de transferencia del conocimiento en Galicia?

“Las spin-offs salen de universidades y centros de investigación. Cada vez hay más conciencia de que la tecnología debe financiarse para salir al mercado. El riesgo es alto: aproximadamente la mitad de las pruebas de concepto no llega a tener éxito comercial, pero las que funcionan tienen gran potencial. ‘Una de cada dos tecnologías que sale de la universidad no llega al mercado’.”

¿Qué oportunidades ve Galicia para atraer inversión en Deep Tech que todavía no está aprovechando?

“Galicia está intentando atraer dinero mediante infraestructuras y clusters como Climate. Pero lo que marca la inversión es la tecnología, no la ubicación. En la medida en la que las universidades y centros generen tecnologías disruptivas con alto potencial de crecimiento, sí llegará inversión.”

Y respecto a Santiago, ¿qué necesita la ciudad para consolidarse como polo de innovación científica y tecnológica?

“Santiago tiene una gran universidad, clave para atraer investigadores. Lo importante es dedicar recursos a investigación: cuanto más se investigue, más tecnologías buenas surgirán y tendrán acceso a financiación para llegar al mercado. Jornadas como ‘Invertir en Ciencia Sí es Rentable’ son fundamentales para dar a conocer todo lo que se está haciendo en Galicia y atraer inversores. Esto es una carrera de fondo, pero todo suma: congresos, clústeres y visibilidad.”

Para cerrar, mirando a futuro, ¿qué le parece más prometedor en términos de impacto social y tecnológico?

“Todo lo que está cambiando el mundo es la inteligencia artificial. Pero la IA no es una tecnología per se, es una herramienta que ayuda a desarrollar otras tecnologías. Por ejemplo, en el desarrollo de fármacos acelera procesos que antes eran largos. También todo lo relacionado con el espacio y las comunicaciones ha dado un salto brutal con los satélites, tanto de observación como de telecomunicaciones. Va todo tan rápido que dentro de cinco años no reconoceremos algunos de los sectores que hoy son más tradicionales.”