Empresarios de Galicia, Asturias y León se unen para no perder el tren del Corredor Atlántico

La logística, el transporte y la infraestructura se han convertido en elementos estratégicos para la competitividad de las empresas y el desarrollo económico del noroeste. Con esta premisa, los empresarios de Galicia, Asturias y León reforzaron su alianza en una reunión celebrada en León, organizada por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), con la participación de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

Durante el encuentro, los representantes empresariales destacaron la importancia de coordinar esfuerzos para trasladar de forma conjunta sus reivindicaciones sobre el Corredor Atlántico a las instituciones nacionales y europeas. Se anunció que la próxima reunión se celebrará en Madrid de la mano de la CEOE y, posteriormente, en Bruselas, donde serán recibidos por François Bausch, coordinador europeo del Corredor Atlántico, para presentar las demandas del noroeste de forma directa y estratégica.

Galicia, en el centro de la estrategia

Para Galicia, la cita fue clave para subrayar la necesidad de un impulso definitivo en las infraestructuras de transporte, que permitan que mercancías y viajeros se desplacen con eficiencia y dentro de estándares europeos. Según Juan Manuel Vieites, presidente de la CEG, la intermodalidad es fundamental para atraer nuevas actividades empresariales, reforzar las empresas tractoras y aprovechar mejor los recursos existentes. “Las infraestructuras son el nodo neurálgico para potenciar la competitividad, facilitar el acceso a nuevos mercados y reducir las brechas con el resto de España y Europa”, señaló.

La CEG recordó que Galicia tiene planificadas inversiones en el Corredor Atlántico por más de 2.801,9 millones de euros, destinadas a convertir la comunidad en un hub logístico de primer nivel. A corto plazo, estas mejoras podrían generar alrededor de 1.000 millones de euros de nuevo PIB y el mantenimiento o creación de más de 5.500 empleos al año. A medio y largo plazo, con la plena integración en el Corredor Atlántico, el impacto podría alcanzar 1.755 millones de euros de nuevo PIB y más de 9.300 empleos. Además, cada 1 % de mejora en el gasto turístico podría suponer 55,5 millones de euros de PIB y unos 720 empleos anuales.

Reivindicaciones del noroeste

Entre las demandas principales destacan: acelerar el Corredor Atlántico de mercancías, cumplir los plazos europeos, impulsar las autopistas ferroviarias, conectar los puertos con el ferrocarril y establecer un plan director con seguimiento público-privado para garantizar que Galicia, Asturias y León no queden fuera de los estándares TEN-T.

Asturias y León respaldan estas reivindicaciones, aunque con un enfoque más resumido: FADE subraya la importancia de hacer operativa la ZALIA, eliminar cuellos de botella ferroviarios y reducir barreras en carretera, mientras que FELE pide avanzar en un ferrocarril de mercancías interoperable, desbloquear el nudo de Manzanal, mejorar la Ruta de la Plata y potenciar el Aeropuerto de León.

Noticias relacionadas

El mensaje común es claro: los empresarios del noroeste exigen infraestructuras competitivas y fiables, capaces de atraer inversión, mejorar la logística y potenciar el empleo en la región, y llevarán estas reivindicaciones primero a Madrid y después a Bruselas para asegurar que el noroeste tenga un papel protagonista en la red europea de transporte.