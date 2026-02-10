Castrosua arranca 2026 con más de 50 millones en cartera de pedidos

La carrocera compostelana Castrosua arranca 2026 con la confianza de quien ya tiene trabajo en cartera y un rumbo definido para volver a coger velocidad en la movilidad sostenible. Las perspectivas para 2026 son positivas. No en vano, la empresa cuenta ya con más de 51 millones de euros en cartera, lo que supone un cumplimiento superior al 96% del plan de negocio, y dispone de ventas comprometidas para 2027, asegurando carga de trabajo y estabilidad productiva. La hoja de ruta pasa por reforzar la eficiencia operativa, consolidar la estabilidad financiera y profundizar en alianzas con Volvo, Scania y BYD, además de la reciente con Yutong. El grupo seguirá invirtiendo en capacitación de equipos, en una gama de producto innovadora y en nuevas vías de diversificación e internacionalización.

Tal y como informa un comunicado, Grupo Castrosua cerró el pasado año con una facturación cercana a los 56 millones de euros, por debajo de los 72 millones de 2024, en un contexto de mercado complejo. La caída de matriculaciones en urbano e interurbano y, sobre todo, los retrasos administrativos en los concursos públicos impactaron directamente en los volúmenes de producción. Para preservar la viabilidad industrial y el empleo, la compañía activó medidas temporales como los ERTE, con el objetivo de recuperar una actividad normalizada a lo largo de 2026.

Pese a la menor carga de trabajo, el desempeño operativo fue sólido: la planta alcanzó 268 unidades producidas y dejó preparado el terreno para el nuevo Plan Estratégico, que pivota sobre sostenimiento del empleo, diversificación de mercados, alianzas tecnológicas y reestructuración financiera para abordar la siguiente fase de crecimiento.

Producto, ferias y visibilidad internacional

El recién finalizado 2025 fue clave en la ejecución del plan de negocio. Castrosua lanzó el nuevo HERO, presentado en BUSWORLD (Bruselas), con toda su gama completamente electrificada, reforzando su proyección internacional. En Expobus Iberia (Silleda), la compañía exhibió HERO y NELEC para consolidar su presencia en el mercado nacional, y dio visibilidad a NENO, el nano vehículo eléctrico con el que inicia su apuesta por la micromovilidad a través de Mobme by Castrosua.

Equipo Castrosua en Expobús / cedida

Con ello, el grupo cumple uno de los hitos más exigentes de su plan a cinco años: disponer de una gama nueva, electrificada e innovadora en los tres segmentos en los que opera, apoyada en nuevos socios tecnológicos.

Electrificación total y respaldo del mercado

La innovación forma parte del ADN de la compañía, pionera en ecoplataformas y durante años referente en GNC e híbridos. La transición hacia la electrificación total se ha realizado de forma progresiva y alineada con la estrategia del grupo: NELEC (urbano), 75CS (cercanías) y HERO (larga distancia) cubren hoy toda la oferta.

Este esfuerzo ha sido reconocido por el mercado. El HERO acaba de recibir el premio “Autobús Ecológico del Año 2026”, un aval de clientes y operadores que refuerza la propuesta de valor del grupo en un segmento —el discrecional— menos dependiente de fondos públicos y con mayor proyección internacional.

Noticias relacionadas

Las personas, en el centro

El proyecto se apoya en su equipo: 455 profesionales a cierre de 2025. La dirección subraya el papel del compromiso y la capacidad de adaptación en un sector en plena transformación. La familia Castro mantiene su apoyo al crecimiento del grupo y la prioridad de defender el empleo en los momentos de mayor presión del ciclo.